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Yaşam

Müge Anlı'nın programında silah sesleri

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tattı Sert ' adlı programın canlı yayınında stüdyoda silah sesi duyuldu.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Özel bir televizyon kanalının Sefaköy’de bulunan stüdyo binası önüne gelen silahlı saldırgan, 2 kişiyi yaraladı.

İşte canlı yayında silahların patladığı o an  - VIDEO

İlk bilgilere göre, ayrı yaşadığı eşi Sabriye Ayyıldız’ın programa katılmasına sinirlenen Ahmet Ayyıldız (41) içeride canlı yayın devam ederken stüdyo binası önüne geldi. Silahını çeken Ayyıldız, eşini programa getirdiğini öne sürdüğü Hüseyin Keleş’i, stüdyo önünde vurdu. Koşarak içeriye girmeye çalışan saldırgana, güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri, televizyon kanalında teknik eleman olarak çalışan bir kişinin eline isabet etti. Bu kişi elinden hafif yaralandı.

Saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Saldırganın polis aracın içinde stüdyo binası bahçesinden çıkarılırken basın mensuplarına gülmesi dikkat çekti. Hastaneye götürüle yaralılardan Keleş’in kulağından vurulduğu öğrenildi.

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