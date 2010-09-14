Müge Anlı'nın programında silah sesleri

T24

İşte canlı yayında silahların patladığı o an - VIDEO



İlk bilgilere göre, ayrı yaşadığı eşi Sabriye Ayyıldız’ın programa katılmasına sinirlenen Ahmet Ayyıldız (41) içeride canlı yayın devam ederken stüdyo binası önüne geldi. Silahını çeken Ayyıldız, eşini programa getirdiğini öne sürdüğü Hüseyin Keleş’i, stüdyo önünde vurdu. Koşarak içeriye girmeye çalışan saldırgana, güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri, televizyon kanalında teknik eleman olarak çalışan bir kişinin eline isabet etti. Bu kişi elinden hafif yaralandı.



Saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Saldırganın polis aracın içinde stüdyo binası bahçesinden çıkarılırken basın mensuplarına gülmesi dikkat çekti. Hastaneye götürüle yaralılardan Keleş’in kulağından vurulduğu öğrenildi.

