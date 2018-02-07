Müge Anlı'nın eski eşi, Erdoğan'a mektup yazdı: Kızımı 11 yıldır göstermiyor!

Sunucusu Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, geçen hafatalarda Tatlı Sert programına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir metup yazdı. Akdağ, eski eşinin kendisine 11 yıldır kızını göstermediğini söyleyerek dert yandı. Akdağ'ın mektubunda, "TV ekranlarında sunduğu programda 16 yıldır görüşmeyen baba –kızları buluştururken gayet iyi oyunculuk yeteneği sergileyen Müge Anlı'nın kendi kızını 11 yıldır babası ile görüştürmemesi nasıl bir tutarsızlık, nasıl bir karakter zafiyetidir" ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçen hafta ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Erdoğan çifti, Müge Anlı’nın programında okuma-yazma seferberliğine destek oldu.

Erdoğan, Müge Anlı’nın programına konuk olurken, Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ ise Erdoğan’a mektup yazdı. Müge Anlı ile Burhan Akdağ’ın 11-12 yıl önceki ayrılık süreci magazin basınında da çokça yer bulmuş ve haber sayfalarına taşınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta, “programına katıldığınız Müge Anlı yüzünden bu mektubu kaleme alma ihtiyacı hissettim” ifadelerini kullanan Burhan Akdağ, Erdoğan’a Müge Anlı’yı şikayet etti ve kızıyla görüşme talebini iletti.

Erdoğan’a yazdığı mektupta, “TV ekranlarında sunduğu programda 16 yıldır görüşmeyen baba-kızları buluştururken gayet iyi oyunculuk yeteneği sergileyen Müge Anlı'nın kendi kızını 11 yıldır babası ile görüştürmemesi nasıl bir tutarsızlık, nasıl bir karakter zafiyetidir” diyen Burhan Akdağ, mektubunun devamında kızının akrabalarını dahi tanımadığını öne sürerek Erdoğan’a şunları yazdı:

“Sizin de kızlarınız var ve nasıl kol kanat gerdiğinizi gözlemliyoruz.



Benim kızım eksik...



Benim kızımın kanatları yok...



Benim kızım neden babasız büyüsün?



Benim kızım 16 yaşında. Kızımı görmek istiyorum...



Hangi rengi sevdiğini, en çok hangi yemeği sevdiğini, en çok hangi sanatçının şarkılarını dinlediğini, kaç numara ayakkabı giydiğini, yurt dışında hangi ülkelere gittiğini bilmiyorum...



Sinemayı mı sever, tiyatroyu mu hiç bilmiyorum.



Kızımla ilgili bildiğim tek şey iyi bir Fenerbahçeli olduğu.



Kızımla hiç tatile gitmedim, 11 yıldır ayrı yaşadığım evimi hiç görmedi. Kızım yolda iki dedesini ve babannesini, amcalarını, kuzenlerini, ağabeyini ve yeğenlerini görse tanımaz, belki ablasını tanıyabilir...



Kızıma aşılanan aile sevgisi; annesi, anneannesi ve dayılarından ibaret…



Ne kadar acı değil mi?



İşte ihtiyacımız olan sevgi ve vicdan eksikliği insanlara neler yaptırıyor.



Sayın Cumhurbaşkanım”