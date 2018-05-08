Müge Anlı'dan Beşiktaş taraftarına: Canları sağolsun

Beşiktaş taraftarlarının Kayserispor maçında aleyhinde küfürlü tezahüratta bulunduğu Müge Anlı'dan açıklama geldi.

Beyaz Tv'ye konuşan Anlı "Benim ne alakam var bu işlerle? Herkes ne dediyse ben de onu söyledim. Canları sağolsun" diye konuştu.

Gülben Ergen, resmi Twitter hesabından, "Koca bir taraftar topluluğu bir anneye, bir kadına ne büyük ayıp ediyor! Şiddetin, kabalığın alası..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Anlı, olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izlemiş ve sonrasında Tolga Zengin'i taraftarlarla tartıştığı için çıkan olaylarda bir nevi sorumlu göstermişti.

Anlı, kendi programında şu yorumu yapmıştı:

"Futbolcular dönüp de taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın."

Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki gerilim devam ederken Müge Anlı'ya sürpriz bir destek geldi.

Fenerbahçeli bir grup taraftar Müge Anlı'nın sunduğu televizyon programına seyirci olarak katılarak Anlı'ya çiçek verdi.