Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın bir süre programda olmayacağını açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, programda yer alan Rahmi Özkan'ın ablasının hayatını kaybettiğini ve bir süre programda yer alamayacağını belirtti.

Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi gören ablası Melahat Güney'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Program sunucusu Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın programda yer almamasıyla ilgili “Çok değerli avukatımız Rahmi Özkan’ın ablası hayatını kaybetti. Başı sağ olsun, ailesine Allah'tan sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Anlı açıklamasının devamında "Oruç Baba'nın yanında evi var diye bahsediyorduk hatırlar mısınız? Beni de en son iftara çağırmıştı. Canım benim nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.