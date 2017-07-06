Müge Anlı Meclis gündeminde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, polisin bile rafa kaldırdığı cinayetlerin çözüldüğü, yıllardır aranan kayıpların bulunduğu özel bir TV kanalındaki sabah kuşağı programını Meclis Gündemine taşıdı.

Gürer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ’ya, bir TV programında bile aydınlığa kavuşturulan cinayetlerin, emniyet güçleri tarafından çözülememiş olmasının bakanlık tarafından nasıl değerlendirildiğini sordu.

TV programı ile aydınlatılan cinayetler

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle yönelttiği soru önergesinde, ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı sabah kuşağı programını kastederek, “Özel bir Televizyon Kanalında bir sabah kuşağı programında bugüne kadar onlarca cinayetin faillerinin belirlendiği, bu program ile pek çok cinayet zanlısının yakalandığı, yüzlerce kayıp çocuk ve vatandaşın bulunduğu, yıllardır çözülemeyen ve emniyet güçleri tarafından rafa kaldırılan cinayetlerin perde arkalarının çözüldüğü ve zanlıların bu program sayesinde yakalandığı belirtilmektedir” dedi.

"Emniyet teşkilatının ekip ve ekipmanları TV programı kadar yok mu?"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, önergesinde TV Programında ifade edildiği gibi yakalanan katil sayısının kaç olduğunu, polis teşkilatının bu tür olaylardan yeterince sonuç alamadığı olayın ne kadar olduğunu, emniyet güçleri tarafından rafa kaldırılmasına rağmen TV programı ile çözülen cinayetlerin sayısın ne olduğunu sordu. Gürer, “İç işleri Bakanlığınca bu TV programında yer alan değerlendirmelere bakış ve yaklaşım nedir? TV programının ekip ve ekipmanları, TV programının ekip ve ekipmanları kadar yok mudur?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Faili meçhuller ve kayıplar...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, benzer bir konuyla ilgili olarak yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde faili meçhul cinayetler ve kayıplarla ilgili sorular yöneltti. Gürer, Türkiye’de faili belli olmayan cinayet ve faili belli olup da yakalanamayan cinayet zanlısı sayılarının açıklanmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde ayrıca 2016 yılında kayıp kişi sayısının kaç olduğunu ve bunlarının kaçının emniyet güçleri tarafından bulunduğunun, yanıtlanmasını istedi.