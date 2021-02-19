Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli'den rakip programa geçtiği iddiaların yanıt

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına transfer olduğu iddiasına cevap verdi.

Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıldır danışmanlık yapan Prof. Dr. Arif Verimli'nin Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına transfer olduğu iddia edildi.

Arif Verimli sosyal medya hesabından programa transfer olduğu iddiasına cevap verdi. Arif Verimli, "Benim muayenehane saatim zaten 14:00-20:00 arasında. Ben asla öğleden sonra kuşağında bulunmam. Ki benim prensiplerim var, dinleniyorum ben. Benden duymadıkça inanmayın lütfen" diye o iddiayı yalanladı.

Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından "Kırgınlığım var" diyerek ayrılmıştı. Programda yer alan diğer danışman Şevki Sözen'e kırıldığı iddia edilen Arif Verimli bu iddiayı doğrulamıştı.