Müge Anlı'dan 'Karısı hak ettiyse, dövmüştür" diyen adama: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar

Sunucu Müge Anlı canlı yayında 'Karısı hak ettiyse, dövmüştür' diyen adama 'Ben şimdi sana kameranın içinden sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar' sözleriyle tepki gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayına telefonla bağlanan ve eşine şiddet uygulayan şahıs hakkında 'Karısı hak ettiyse, dövmüştür' diyen izleyiciye, Müge Anlı “Kameranın içinden bir yumruk atarım bir de yer çarpar. Alın yayından” dedi.

35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı’nın artık eve dönmesini isteyen ve 3 aydır eşine ulaşamayan Davut Kıranlı, Müge Anlı’ya başvurarak bir an önce karısının bulunmasını ve geri dönmesini istedi.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı'nın, 4 Kasım’da kayıplara karıştığı belirtildi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşmak için canlı yayına bağlanan bir izleyici “Hak etmişse dövmüştür karısını” ifadelerini kullanınca Müge Anlı şu yanıtı verdi:

"Beyfendi bakın ben size bir şey söyleyeyim mi, gerçekten kameranın içinden bir yumruk atarım, bir de yer çarpar. Ne demek haketmiştir, dövmüştür. Saçma sapan konuşmayın, benim de sinirlerimi bozmayın. İnşallah siz de hakedersiniz sizin de ağzınızı burnunuzu kıraralar o zaman. Böyle söylüyorum hoşunuza gidecek mi? Alın yayından."