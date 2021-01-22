Alime Toprak canlı yayında cinayeti itiraf etti: Kocamı öldürerek çocuklarımı korudum, ben yapmasam o beni öldürecekti

Serada ölü bulunan Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Alime Toprak, eşinin kendisine ve çocuklarına işkence ettiğini belirterek "Kocamı öldürerek çocuklarımı korudum" dedi.

Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında Ali Toprak'ın cesedini eşi buldu. Ali Toprak'ın ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı’nın sorularını yanıtlayan eşi Alime Toprak, diğer seraya gittiğini döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak’ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi. Gizli kamerada görülmemesi üzerine Müge Anlı ve ekibinin kadına yönelik sorularının ardından Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.