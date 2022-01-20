Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı

Atv’de hafta içi her gün yayınlanan ‘Tatlı Sert’ programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, şeker hastası olduğunu ve bazı söylediklerini hatırlamadığını aktardı.

'Tatlı Sert' programıyla izleyicileri ekranlara kilitleyen Müge Anlı, bu kez sağlık sorunuyla gündemde. Anlı son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü.

Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kaldı. 48 yaşındaki sunucu, programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince bu konuda bir yorumda bulundu.

Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçtürdüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz" ifadelerini kullandı.