Müge Anlı'nın programı bant yayına geçti, 50 kişinin görevine tazminatsız son verildi!

ATV’nin en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, yayına ara vermesinin hemen ardından 50 çalışanın görevine son verdi.

Medyaradar’ın haberine göre; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu hafta başından itibaren bant yayınlarına geçen programdaki tüm çalışanlarla yollar ayrıldı.

Programın yapımcısı Mavi Klaket, 50 kişilik ekibe iş akitlerinin feshedildiğine dair resmi açıklamayı da bugün yaptı.

Türkiye’nin en kârlı yapımlarından biri olan programdan, tazminatsız şekilde kovulan çalışanların, Koronavirüs günlerinde geçimlerini nasıl sağlayacağı ise belirsiz.

Türkiye’nin en başarılı sabah kuşağı programını hazırlayan ekibin bir anda kapının önüne konulmasına programın sunucusu Müge Anlı’nın da sessiz kaldığı gelen haberler arasında.