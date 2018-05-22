Muğdat'ın önceliği Akhisarspor

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de kümede kalmayı başaran, Türkiye Kupası\'nı da kazanıp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi\'ne vize alan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da sözleşmesi ay sonunda bitecek kanat oyuncusu Muğdat Çelik transferin gözdesi oldu. Özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki oyuncuya birçok takımın transfer teklifinde bulunduğu öğrenilirken, Muğdat\'ın ise Akhisarspor\'la görüşmeden başka bir kulüple temasa geçmeyeceği ifade edildi.

Akhisarspor\'da 2.5 sezon top koşturan Muğdat\'ın yakın çevresine, \"Performansımın yükselmesinde ve kariyerimin ilerlemesinde Akhisarspor\'un çok büyük payı var. Önce kulübümle konuşacağım. Yönetimimizle bir araya geldikten sonra geleceğim netleşir\" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ligde ikinci devrede 16 maça çıkan Muğdat, 4 gol ve 3 asistle oynadı. Türkiye Kupası\'nda da önemli işlere imza atan oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performansıyla kupanın kazanılmasında başrol oynayanlardan biri oldu.

FOTOĞRAFLI