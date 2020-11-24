Muğdat Çelik'ten eleştirilere sert yanıt: Bir futbolcu ha maç satmış, ha karısını satmış; Jailson'u kovaladığım için bu algı yapılıyor

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı yaptıran ve kırmızı kart gören Muğdat Çelik, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik tepkilerine "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Jailson'u kovaladığım için bu algı yapılıyor" sözleriyle yanıt verdi.



Kayserispor'da Muğdat Çelik, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında yaptırdığı penaltı ve gördüğü kırmızı kart için sosyal medyada eleştiri almasına cevap verdi.

Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, "Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu." dedi."

"Kafamı yastığı rahat koyacağım"

Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle kendisi için algı yapıldığını söyleyen Muğdat, "Fenerbahçe derbisinde "Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi." diye konuştu.