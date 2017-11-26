Mugabe’ye 10 milyon dolar tazminat, ailesine dokunulmazlık

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Zimbabwe’nin görevinden istifa eden Devlet Başkanı Roberg Mugabe ve eşi Grace Mugabe 10 milyon doların üzerinde tazminat alacak ve Mugabe ailesine siyasi dokunulmazlık verilecek.

Mugabe ve eşi ömür boyu maaş alacak ve ailenin konaklama ve yurtdışı seyahatleri de dahil neredeyse tüm masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Mugabe’yi parti liderliğinden alan ve yerine ülkenin yeni Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa’yı getiren Zanu PF yetkililerin verdiği bilgiye göre ilk etapta 5 milyon dolar nakit ödeme yapılacak, kendisine ve ailesine ticari girişimlerine yönelik dava açılamayacak, önümüzdeki aylarda ise yapılacak ödemelerle devrik başkanın aldığı tazminat 10 milyon doları aşacak.

Anlaşmaya göre, 98 yaşındaki liderin 150 bin dolarlık maaşı ise ölene kadar ödenmeye devam edecek.

Zimbabve basınında savurganlığı ve açgözlülüğü sebebiyle eleştirilen First Lady Grace Mugabe ise hayatı boyunca 75 bin dolar maaş almaya devam edecek.

Çift Mavi Çatı olarak da bilinen Devlet Başkanı’nın Harare’deki ihtişamlı özel malikhanesinde yaşamaya devam edebilecek. Devlet ailenin sağlık masraflarını, ev çalışanlarını, güvenliğini ve yurtdışı seyahatlerini ödemeye devam edecek.

Mugabe’nin 37 yıllık iktidarının ardından Zimbabve para birimi değersiz hale geldi, ülke ciddi bir borç yükünün altına girdi, nüfusun büyük bir çoğunluğu yoksullaştı ve işsizlik oranı yüzde 80’in üzerine çıktı.

Ülkede yolların bozuk olduğu, kırsal birçok bölgeye elektrik verilemediği, sadece temel eğitimin olduğu ve sağlık hizmetlerinin yok denecek kadar olmadığı aktarılıyor. Zimbabve yaşam beklentisi 60 ile dünyanın en düşük yaşam beklentisine sahip ülkeleri arasında. (Fotoğraflı)

