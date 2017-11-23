Mugabe'nin koltuğuna oturmak için Zimbabve'de

"Zimbabve yeni ve gelişen bir demokrasiye şahit oluyor". Bu sözlerin sahibi, kuruluşundan bu yana ülkenin devlet başkanı olan Robert Mugabe'nin bir süre önce yurtdışına kaçan eski yardımcısı Emmerson Mnangagwa'ya ait.

Ordunun müdahalesi ile istifaya zorlanan Mugabe'nin yerine geçmesi beklenen Mnangagwa, eski Devlet Başkanı'nın yardımcısı iken görevden alınmış, kendisine karşı suikast düzenlenebileceği endişesi ile iki hafta önce ülkeyi terk etmişti.

Başkent Harare'ye gidişi ile birlikte medyanın karşısına çıkan Mnangagwa, "Zimbabve'nin samimi halkına bir araya gelme çağrısı yapıyorum. Hepimiz Zimbabveliyiz… Ülkemizde barış, iş, iş ve iş istiyoruz" şeklinde konuştu.

75 yaşındaki Mnangagwa, özel bir uçak ile ülkesine dönmeden önce son iki haftadır bulunduğu Güney Afrika'da Devlet Başkanı Jacob Zuma ile görüştü.

Mugabe'nin kurucularından olduğu, ancak yönetiminin eski Devlet Başkanı'nı liderliğinden azlettiği ZANU-PF Partisi'nin (Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi) genel merkezinde konuşan Mnangagwa, ordunun yönetime el koyması sırasında "süreci barış içinde yöneten" General Constantino Chiwenga'ya teşekkürlerini sundu.

Cuma günü yemin ederek Mugabe'nin kalan görev süresi dolana kadar ülkeyi yönetmesi beklenen Mnangagwa, ayrıca son iki haftada ordu liderleriyle sürekli olarak iletişimde olduğunu kaydetti.

"Timsah" lider

Mugabe'nin on yıllar boyunca yardımcılığını üstlenen ve eski Devlet Başkanı'nın iktidarını sorgulayan Zimbabvelilere karşı baskıcı yöntemler uygulaması dolayısıyla halk arasında "Timsah" takma ismi ile anılan Mnangagwa'nın karşılandığı sırada bazı destekçileri lakabının bulunduğu pankartlar ve pelüş timsahlar taşırken gözlendi.

Parlamento sözcüsü Jacob Mudenda, Mnangagwa'nın yemin töreni için hazırlıkların başladığını kaydederken, insan hakları aktivistleri Zimbabve'ye parlak bir gelecek sağlamak için liderliğin değişmesinden daha fazlasının yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Aktivistler adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemine dikkat çekerken, İnsan Hakları Örgütü'nden Dewa Mavhinga "Ordu emirler ile hareket eder. Gördüğüm kadarıyla kendilerine bir süre nazik olma, gülümseme emri verildi. Ancak bunun bir devrim olduğuna ve bir gecede her şeyin değişeceğine inanma hatasına düşmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Güney Afrika'da yaşayan Zimbabveli insan hakları aktivisti Maureen Kademaunga da Associated Press haber ajansına konuşarak Mugabe sonrası şartlar konusunda uyarılarda bulundu.

Kademaunga, "Mugabe altyapısı, Mugabe kültürü, Mugabe ideolojisi, Mugabe sistemi, yani benim Mugabizm olarak isimlendirdiğim her şey halen orada. Savaşmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Görevi bıraktığı sırada dünyanın en yaşlı lideri olma unvanına sahip 93 yaşındaki Mugabe geçen hafta ordunun müdahalesi sonrası ev hapsine alınmış ve parti liderliğinden azledilmişti.

Her ne kadar görevi bırakma çağrılarına bir süre dirense de, sonunda bir mektup yazarak 37 yıllık iktidarını bitiren açıklamayı yapmıştı.

AFP,AP,dpa/ÇÖ,ÖA

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