Mugabe istifa etmektense ölümü yeğliyor

Zimbabve'de çarşamba günü ordunun yönetime geçici olarak el koymasıyla ev hapsinde tutulmaya başlanan Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifa etmektense ölmeyi yeğleyeceği belirtildi.

Darbeden sonra ilk kez cuma günü kamuoyu önüne çıkan Mugabe'nin yeğeni, cumartesi günü Güney Afrika'da Reuters'e açıklamalarda bulundu.

Patrick Zhuwao, Robert Mugabe ve eşi Grace'in "doğru olanı yapmak için ölmeye hazır olduklarını" söyledi. Zhuwao, Mugabe'nin "istifa ederek geçen hafta gerçekleşen askeri darbeyi meşrulaştırmak niyetinde olmadığını" kaydetti.

Zhuwao, 40 yılı aşkın süredir görevde olan Mugabe'nin ordu yönetime el koyduğundan bu yana neredeyse hiç uyumadığını ancak sağlık durumunun "iyi" olduğunu belirtti.

Zimbabveliler sokakta

On binlerce Zimbabveli, orduya desteklerini ifade etmek için bayraklarla cumartesi günü başkent Harare'nin sokaklarına çıktı. "Mugabe, Zimbabve'yi terk et" gibi pankartların yanı sıra Mugabe'nin "sembolik tabutunu" da taşıyan eylemciler "Özgürüz!" sloganları attı ve askerlerle selfie çektirdi.

Eylemciler, Mugabe'nin yerini alması gündemde olan, "timsah" lakaplı eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa'nın posterlerini de taşıdı.

Zayıf insan hakları karnesinin yanı sıra BM'ye göre dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Zimbabve'de 15 milyon kişi yaşıyor. Mugabe'nin ekonomi politikaları sonucunda iflasa sürüklenen Zimbabve, içine düştüğü derin ekonomik krizden hala toparlanabilmiş değil. Krizin sonucunda doğan hiperenflasyon, 2008'de ülkenin para biriminin çöküşüne yol açmıştı.

Reuters/dpa/BÜ/ÖA

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