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Dünya
Deutsche Welle

Mugabe darbeden sonra ilk kez konuştu

Zimbabve’de ordunun yönetime el koymasının ardından Devlet Başkanı Robert Mugabe ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

17 Kasım 2017 17:14

Ordunun geçici olarak yönetime el koyduğu Zimbabve’de ev hapsinde tutulan 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe, ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Mugabe, üzerinde mavi akademik cübbesi ve kepi ile Cuma günü başkent Harare’de düzenlenen bir üniversitenin mezuniyet törenine katıldı. Daha önceden planlanan bu programa katılması için ordunun Mugabe’ye izin verip vermeyeceği yönünde spekülasyonlar yapılıyordu. Gözlemciler bu gelişmenin ülkede ordu ile ilişkilerde bir yumuşamaya işaret ettiğini tahmin ediyor.

Zimbabve’de ordu, salı gecesi yönetime geçici olarak el koymuş ancak bunun bir askeri darbe olmadığını iddia etmişti. Ordudan yapılan açıklamada da amacın Mugabe’nin çevresindeki suçluların yakalanması ve giderek kötülen siyasi, sosyal ve ekonomik krizi aşmak olduğu bildirilmişti. Bu gelişmenin ardından Robert Mugabe ve eşi, ev hapsinde tutulmaya başlanmış, aralarında Ekonomi Bakanı Ignatius Chombo’nun da bulunduğu Mugabe’ye yakın bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Mugabe istifayı reddediyor

Öte yandan Mugabe, görevinden ayrılamaya yanaşmıyor. Perşembe günü ordu yetkilileri ve Mugabe arasında gerçekleşen toplantının ardından yapılan açıklamada Mugabe için "İstifa etmeyi reddediyor“ denmişti. Görüşmelere bugün de devam edilecek.

Mugabe'nin uzun süredir Devlet Başkanlığı Yardımcılığı yapan Emmerson Mnangagwa’nın görevine geçen hafta son vermesi, ülkede darbeye kadar varan gelişmelerin yolunu açmıştı. Orduya yakınlığı ile bilinen Mnangagwa, aynı zamanda orduda Mugabe’nin halefi olarak görülüyor. Gerginlik, Devlet Başkanı’nın 52 yaşındaki eşi Grace Mugabe’nin kocasının görevini devralma çabaları ile tırmanmıştı. Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'yi gelecek ay düzenlenecek parti kongresinde Mnangagwa’nın yerine başkan yardımcısı yapmayı planladığı ifade ediliyordu.

BM endeksinde dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak kabul edilen Zimbabve, 15 milyonluk bir nüfusa sahip. Mugabe’nin izlediği ekonomik politikalar, Afrika’nın güneyinin tahıl ambarı sayılan ülkeyi iflasa sürüklemişti. Zimbabve içine düştüğü derin ekonomik krizden hala toparlanmadı. Krizin sonucu olarak ortaya çıkan hiperenflasyon 2008 yılında ülkenin para biriminin çöküşüne yol açmıştı.

AP/dpa/AFP/BD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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