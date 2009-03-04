Müftüye zimmet soruşturması

Kuranın Türkçe okunmasını isteyenlere gösterdiği tepkiyle gündeme gelen Tekirdağ Müftüsü Ahmet Okutan hakkında zimmet soruşturması açıldı.





Kuranın Türkçe okunmasını isteyenlere tepki göstererek, “Eurovizyon'a yabancı dilde şarkıyla gidiliyor da, niçin Allah'ın kitabı Arapça okunmasın” diyerek gündeme gelen Tekirdağ Müftüsü Ahmet Okutan hakkında ‘Yardım paralarını zimmetine geçirmek ve kendisinin kaleme aldığı dini kitapları bandrolsüz sattığı’ iddiası ile soruşturma açıldı.



Soruşturma kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelen bir müfettiş, Müftülüğe bağlı imamların bilgilerine başvurdu. Okutan, yeni yıl öncesi yerel gazetelere gönderdiği yazısında da, ‘Kurban Bayramı'nda hayvan kıyımı yapılıyor’ diyip de yılbaşında kesilen hindilere tepki göstermeyenleri eleştirmişti.



İmamlar şikâyet etti



Tekirdağ Müftüsü Ahmet Okutan'ın, Cuma namazı sonrası cemaatten toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla birçok imam, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) ve Tekirdağ Valiliği'ne şikâyette bulundu.



Dilekçelerde Müftü Okutan'ın yardım için toplanan paralara makbuz kesmediği ve kendisine aldığı, ayrıca kendisinin kaleme aldığı ve bandrolsüz olduğu belirtilen 18 kitabını ise 2.5 ile 5 lira arasında satmaları için imamlara baskı yaptığı iddia edildi. Ayrıca Tekirdağ Valiliği’ne müftü Okutan hakkında da bu idialar nedeniyle imzalı ve imzasız 178 dilekçe geldi.



İddiaları inceleyen Tekirdağ Valiliği, 1 ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan olayların araştırılması için müfettiş talep etti. 25 gün önce Tekirdağ'a gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Hasan Uyar, kendisine tahsis edilen müftülük alt katındaki odada çalışmalarına başladı. 178 şikâyet dilekçesini inceleyen Başmüfettiş Uyar, konu ile ilgili 30 imam ve diyanet çalışanının ifadelerine başvurdu.



’Paraları aldı, makbuz vermedi’



Müftü Okutan'ın camilerden yardım için toplanan paraları zimmetine geçirdiğini iddia eden bir imam, Müfettiş Uyar'a verdiği ifadede, “Müftülükten gelen emir doğrultusunda Cuma vaazlarında cami çıkışı cemaatten yardım topluyorum. Topladığım paralarla ilgili olarak cemaatten 3 kişinin altında imzası olan tutanak tutuyorum. 4 defa bu şekilde tuttuğum tutanakla birlikte paraları müftülüğe götürdüm. Müftü bey beni odasına çağırarak paraları ve tutanağı elinden aldı. Paraların toplandığına dair tutanağı vermeme rağmen bana herhangi bir makbuz vermedi” dedi.



Yine aynı konuyla ilgili ifadesine başvurulan bir başka imam ise, “Camilerde cemaatten topladığımız paralar karşılığında müftülük tarafından bize toplu makbuz kesiliyordu. Biz de o makbuzu alıp caminin görünen yerine asarız. Müftü bey birkaç defa paraları kendisi teslim aldı. Hiçbir şekilde de makbuz vermedi. Niçin makbuz vermediğini sorunca bize, ‘Kendi işinize bakın. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum’ diye karşılık verdi” diye ifade verdi. Birçok imamın ifadesinde, topladıkları paralar karşılığında makbuz alamadıklarını ve toplanan paraların akıbetini bilmediklerini söyledikleri belirtildi.



Bandrolsüz kitaplarını imamlara sattırmış



Müftü Okutan'ın kaleme aldığı kitapları bandrolsüz olarak imamlara sattırdığı da iddia edildi. Türkiye Diyanet Vakfı Matbaasında basılan bu kitapların 2.5 ile 5 lira arasında camiye gelen cemaate satmak istemeyen imamlara baskı uyguladığı öne sürüldü.



Kitap paralarını peşin aldı



Şikâyet dilekçelerindeki bu iddiaları da inceleyen Müfettiş Uyar'ın imamlara ve müftülük çalışanlarına kitaplarla ilgili sorular yönelttiği kaydedildi. Bir haftalık çalışma sonunda müftülük çalışanlarını ve imamları dinleyen Müfettiş Uyar, çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ankara'ya döndü. Soruşturmanın ise henüz tamamlanmadığı belirtildi. (DHA)

