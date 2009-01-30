Müftünün ‘dini nikâh’ isyanı

Isparta Müftüsü İsmail Öncel, üniversite öğrencileri arasında dini nikâhın yaygınlaştığına işaret ederek, “Bu konu genelde suiistimal ediliyor. Dini nikâhı çocuk oyuncağı haline getirmeyelim” dedi



Isparta Müftüsü İsmail Öncel, müftülük bünyesindeki Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu’na en çok başvuruyu “dini nikâh” konusunda bilgi almak isteyen öğrencilerin yaptığını belirterek, gizli dini nikâh kıyarak zinayı meşru hale getirmek isteyenler olduğunu söyledi.



‘Oyuncak olmasın’



Öncel, “Bazı şeyleri meşrulaştırmak için ‘Aramızda bir dini nikâh yapalım; kimse de duymasın, beraber yaşayalım’ şeklinde yapanlar var. Tabii bu birliktelik, hiç beklenmeyen bir şekilde sona eriyor. 2-3 yıl beraber yaşamışlar, okul bitmiş, oğlan gitmiş başkasıyla evlenmiş. Kız çocuğu ortada kalmış; hayatı kararıyor. Ailesine de bir şey diyemiyor” diye konuştu.



Üniversite öğrencileri arasında dini nikâh kıyılarak yapılan erken evliliklerin yaygın olduğunu belirterek, ailesinden habersiz dini nikâh kıymak isteyen öğrencilere tepki gösteren Öncel, “Bu konu genelde suiistimal ediliyor. Dini nikâhı çocuk oyuncağı haline getirmeyelim” dedi.



'Nikâh bu kadar basit değil'



Tarafların kendi aralarında gizlice yaptıkları bir törenle birlikteliklere kılıf arandığını kaydeden Öncel, şunları söyledi:

“Yani gizli kapaklı iş yaparak zinayı da meşru hale getirmemek lazım. Dini nikâhı çocuk oyuncağı gibi, ‘Ben seni aldım’, ‘Ben seni boşadım’ gibi bir duruma düşürmemek gerekiyor. Nikâh bu kadar basit değil, sorumluluk isteyen bir şey. Soruyorsunuz, ‘Annenin babanın haberi var mı?’ Yok. ‘Arkadaşlarınızın haberi var mı?’ Yok. Kendi aralarında güya...

Halbuki dini nikâhta bir ilan lazım, duyuru lazım, şahitler lazım. En azından, mahallenin onların evli olduğunu bilmeleri gerekir.”



'Mutaassıp aileler de suistimal ediyor'



Dini nikâhın mutaassıp aileler tarafından da suiistimal edildiğini kaydeden Öncel, “Aile kızını nişanlıyor. Haram olmasın diye dini nikâh konusu aklına geliyor. Bunların sayısı oldukça fazla. Sınırlı nikâh olmaz. Kesinlikle resmi nikâh olmadan dini nikâh kıyılmaz. Kıyanlar hakkında en az 1.5 yıl hapis cezası var” dedi. (DHA)

