Müftülükten 'Yemekteyiz' eleştirisi

Antalya Müftü Yardımcısı Dr. Muammer Ayan, televizyon kanallarında yayınlanan yemek yarışmalarında İslam dini açısında hoş olmayan görüntülerin yaşandığını söyledi.



Dr. Ayan, “Peygamberimiz bile hiçbir yemeği beğenmediğini söylememiş. Ama reyting uğruna her şey alt üst ediliyor” dedi.



Dr. Muammer Ayan, bu programların dine uygunluğu konusunda vatandaşlardan da sorular geldiğini söyledi. Yarışmalarda yapılan yemeklerin yarışmacılar tarafından beğenilmediğini söyleyen Ayan, “Yemek masaya geliyor, yiyen beğenmiyor, yapan buna küsüyor. Bu tür şeyler doğru değil” dedi.



Ekranlarda gösterilen yemeklerin özellikle fakir aileler açısından da olumsuzluklar yaratabileceğini vurgulayan Ayan, “Zengin çocukları bundan etkilenmez tabii. Ama fakir çocuklar ne yapsın? Binbir çeşit yemek yapılıyor ama kimse beğenmiyor” diye konuştu.



Otellerdeki her şey dahil sistemine de dikkat çeken Ayan, yiyecek israfının dinen haram kılındığını belirterek şöyle dedi:

“Biz vaazlarımızda yiyecek israfının önlenmesi için devamlı uyarılar yapıyoruz. Ama bunu kim duyar, kim işitir bilemiyorum. Tellal tutup bağırtamayacağımıza göre, elimiz kolumuz bağlanıyor. Her şey dahil sisteminin olduğu otellerde o yiyecekleri görünce insanın midesi daha yemeden karışıyor. Özellikle toplu tüketimlerin yapıldığı alanlarda daha dikkatli olunmalı.”