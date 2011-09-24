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Yaşam

Müftülük'ten ailelere öneri: Eşinize saldırı hakkı tanıyın

Bursa Müftülüğü'nün internet sitesinde eşlere birbirlerini daha iyi anlamaları için yaptığı öneriler arasında 'eşlerin birbirlerine saldırı hakkını ku

24 Eylül 2011 03:00

T24 - Bursa Müftülüğü'nün internet sitesinde eşlere birbirlerini daha iyi anlamaları için yaptığı öneriler arasında 'eşlerin birbirlerine saldırı hakkını kullanması' da sayıldı.


Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Bursa Müftülüğü’nün internet sitesinde ’Aile İçi İletişimde Altın Kurallar’ başlığı adı altında yer alan linke tıklandığında, iletişim kuralları maddeler halinde sıralandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2005 yılının Eylül ayı sayısında yer alan İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı Başkanı Prof.Dr. Nevzat Tarhan’ın yazısını, resmi internet sitesine alan Bursa Müftlüğü, bu yazı ile ailelere iletişimin önemini anlatıldı. Aile içi iletişim kurallarının maddeler halinde sıralandığı yazıda eşlere ortak nokta bulma, aykırı duygulara ve farklı davranışlara saygılı olma konularında önerilerde bulunuyor.


"Bu adam 'Beni deli etti' diyorsanız"   


Sitede yer alan yazıda, "Eşinize saldırı hakkı tanıyın’ önerisi yer alırken şöyle denildi:

"Bir insanın her zaman neşeli, mutlu olması hoş olurdu. Ama, bu mümkün değildir. Eşinizin sinirli olmasının nedeni sizinle hiç ilgili olmayabilir. Ona saldırı hakkı tanımak gibi güzel bir armağan verirseniz fırtınaya fırsat vermezsiniz. Fırtınalara fırsat verin. ’Bu adam beni deli etti’ diyorsanız, bırakın fırtına essin, arkasından sağanak yağış gelsin, sonradan çiçekler açacaktır."



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