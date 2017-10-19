T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müftülüklere nikâh yetkisi veren madde kabul edildi

Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme, TBMM'de kabul edildi

19 Ekim 2017 02:04

Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa tasarısında yer alan, il ve ilçe müftülüklerine verilen yetkiyle imamların nikah kıymasının yolu açan madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, MHP'nin komisyonda, il ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi veren maddenin hukuka aykırı olduğunu savunduğunu belirterek, bunun tam bir cayma hali olduğunu söyledi.

Sataşma gerekçesiyle söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin nasıl bir tutum alacağını Sarıhan'dan öğrenmeyeceklerini vurgulayarak, "Biz bu 6'ncı maddeyi MHP olarak destekliyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Sarıhan'a yönelik bazı milletvekillerin yerinden sataşmada bulunduğuna dikkati çekerek, kullanılan dili eleştirdi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın birleşime ara verdi.

Ara sonrasında önerge üzerinde söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, toplumun ayrıştırıldığını öne sürdü.

İl ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi

Tasarının, İçişleri Bakanlığının, evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebileceği kurumlar arasına il ve ilçe müftülüklerinin de eklendiği 6. maddesi Genel Kurulda kabul edildi.

HDP Batman Milletvekili Saadet Becerekli maddeye ilişkin önerge işleminde söz alarak, il ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi verilmesini eleştirdi.

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ise bu maddeyle ilgili kaygılarının küçük yaşta evliliklerin artması, laiklik ilkesinin zarar görmesi ve evlilik birliğinin güvencelerinin ortadan kalkması olduğunu ifade etti. 

Konuşmaların ardından birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın oylamaya sunduğu madde kabul edildi. 

ETİKETLER

müftülüktbmmgenel kurulmeclisnüfus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24