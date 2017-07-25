Müftülüklere nikâh kıyma olanağı sağlayacak kanun tasarısı Meclis'te

İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'Nüfus Hizmetleri ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı' hükümetin hazırladığı kanun tasarısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

Yasa TBMM'den geçerse bakanlığın yetki vereceği il ve ilçe müftülükleri artık evlendirme işlemlerini yapabilecek. Müftülükler de bunlar için imamları görevlendirilebilecek.

Yasanın mevcut 22. maddesi şöyle:

MADDE 22- (1) Bakanlık, evlendirme işlemlerinin nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütülmesi için gereken her türlü tedbiri alır ve uygular. (2) Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, (...)(1) belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. (1)

Tasarı meclisten geçerse söz konusu madde şöyle olacak:

MADDE 22- (1) Bakanlık, evlendirme işlemlerinin nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütülmesi için gereken her türlü tedbiri alır ve uygular. (2) Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, (...)(1) belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. (1)

Tasarı ile il ve ilçe müftüleri nikah kıyabilecek

Konu daha önce de gündeme gelmiş ve uzmanlar tarafından uygulamanın çocuk evliliklerini yaygınlaştıracağı belirtilerek tepki çekmişti.

CHP'li vekil Şenal Sarıhan da daha önce konuyla ilgili soru önergesinde "Böylesine bir yetki devri hangi ihtiyaçtan doğmaktadır? Nikah memurları ve belediyeler bu talepleri karşılamada yetersiz mi kalmaktadır? Bu değişiklik ile ortaya çıkacak koşullarda, Türkiye’de zaten yeterince yaygın olan, büyük bir toplumsal sorun ve hak ihlali oluşturan küçük yaşta çocukların “evlilik”, “imam nikahlı eş” konumları altında sürekli bir cinsel taciz ve sömürü altında yaşamak zorunda bırakılmalarının önüne geçilmesi için ne yapılması planlanmaktadır?" ifadelerini kullanmıştı.

Meclis'e sunulan kanun tasarısının tam metnini okumak için tıklayın