Müftülük: Yılbaşı kutlaması rezalet!

Diyanet: Yılbaşı kutlamaları evrenseldir

Cuma hutbesinde, “Bazı Müslümanlar dinimizle hiç ilgisi olmayan yılbaşı rezaletlerine katılmak için bütçe hesabını yapmaktadırlar” denildiTürkiye’de din, muhafazakârlık ve toplumsal baskı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan “Türkiye’de Farklı Olmak-Din ve Muhafazakârlık Ekseninde Ötekileştirilenler” adlı araştırmayla ilgili tartışmalar sürerken dün Balıkesir’deki camilerde ‘yılbaşı kutlamaları’nın eleştirildiği ilginç bir cuma hutbesi okundu. Hutbede, yılbaşı kutlaması ‘rezalet’ olarak nitelendi.Açık Toplum Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi’nin desteğiyle hazırlanan “mahalle baskısı” araştırmasında “Anadolu kentlerinde oruç tutmayan, içki içen, Sünni olmayan ‘baskı’ altında tespiti yapılmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Bardakoğlu’nun “Yılbaşı kutlamalarının dini olmaktan ziyade, geleneksel yönünün olduğunu, evrensel bir olgu olduğunu belirtiyoruz” açıklamalarının ardından, dün Balıkesir’deki 1595 camide okunan hutbe kafaları karıştırdı.Balıkesir Müftülüğü’nün internet sitesinde de yer alan ve İl Hutbe Komisyonu’nca hazırlanan hutbede şu ifadelere yer verildi:“Ne yazık ki bazı Müslümanlar, bizim dinimizle örf adetimizle, uzaktan yakından hiç mi hiç ilgisi olmayan yılbaşı rezaletleri ve karnavalına katılmak için bütçe hesabını yapmaktadırlar. Bu hazırlıklar neyin nesi? Biz kimiz, neyiz? Neden bu yılbaşını kutluyoruz? Ömrümüzden bir yıl daha geçti diye sevincimizden mi? Halbuki ömrümüzden bir yıl daha gitti diye üzülmemiz gerekir.Değerli kardeşlerim; memleketlerine sığmayan istilacı millet ve devletler, başka devletleri baskı altına almayı adet haline getirmişlerdir. Onlar, bu istilalarını çeşitli usül ve yollarla yapmaktadırlar. İşte onların bu yollarından birisi de, başka milletlerin inançlarını sarsmaktır. Yılbaşı eğlenceleri, çam kesip evlere koymaları. Hep bu cümleden olan oyunlarındandır.”Balıkesir Müftüsü Necdet Çetin ise, sözkonusu hutbeyi okumadığını, duymadığını ve görmediğini belirterek, “Eğer böyle bir hutbe varsa, kim hazırladı onu da bilmiyorum. Pazartesi günü olayı detaylı şekilde inceleyip açıklama yapacağım” dedi.İstanbul, Muğla, Gaziantep mütfülükleri ve KKTC Din İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 31 Aralık 2004’te yayınladığı hutbeyi dün camilerde okuttu. Hutbede “Bugün, toplumumuzda yılbaşı kutlaması adı altında düzenlenen eğlence ve toplantılar, kültürel ve geleneksel bir temele sahip değildir.Bu tür eğlencelerde aklı ve sağlığı tehdit eden içki içmeyi, aile bütçesini sarsan kumarı ve israf boyutundaki harcamaları milli ve dini değerlerimizle bağdaştırmak asla mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.