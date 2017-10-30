Müftülere nikah kıyma yetkisine Cumhuriyet Balosu'nda nikahlı tepki

Adem GÜNGÖR/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Kemalpaşa İlçesi\'nde CHP tarafından düzenlenen Cumhuriyet Balosu\'nda, bir çiftin resmi nikahı kıyılarak, müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasa protesto edildi.

İlçede bir şirkette çalışan Çelebi Dalkılıç ile Albina Karaibrahimoğlu çifti, müftelere verilen nikah kıyma yetkisine ilişkin yasaya tepki göstermek için CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir otelde düzenlene Cumhuriyet Balosu\'nda nikahlarını kıymaya karar verdi. Alınan karar doğrultusunda parti yetkililerinden de izin alan çift, nikah için balonun gerçekleştirildiği otele geldi.

BAŞKAN BALODA NİKAH KIYDI

Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Ergül Akçiçek tarafından Cumhuriyet Bolosu sırasında kıyılan resmi nikahta çiftin nikah şahitliğini CHP Artvin İl Başkanı Ali Yücel Kurt ve Kadın Kolları Başkanı Gülşen Kurul yaptı. Balo ve nikah töreni için salonu dolduran partililer de Meclis Genel Kurulu\'nda kabul edilen, müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasaya tepki gösterdi. Gecede partililer söz konusu yasanın kaldırılması gerektiğini savunarak \'Müftülük yasasına hayır\' sloganı attı.

\'İNSANLAR KENDİ İŞİNİ YAPSIN DİYORUZ\'

Alkışlar arasında çiftin nikahını kıyan CHP\'li Başkan Akçicek, \"Medeni Kanu\'nun bize verdiği yetkileri kullanıyoruz. İmamların değil bu ülkedeki yetkili belediyeler ve yetkili kişilerin nikah kıymasını istiyoruz. Biz Karadeniz’in son noktasından ülkemize sesleniyoruz; insanlar kendi işini yapsın, diyoruz\" dedi.

Nikahın ardından tebrikleri kabul eden çift, daha sonra salondan ayrılarak düğünün organize edildiği mekanda kutlamalara devam etti.



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