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Yaşam

Müftüler nikâh yetkisi istiyor

Diyanet-Sen, hükümetten dini nikâh yasağının kaldırılmasını, belediye memuru, nüfus memuru ve gemi kaptanına tanınan nikah kıyma yetkisinin müftülere de tanınmasın&

15 Ağustos 2008 03:00

Yedinci toplu görüşme öncesi Diyanet-Sen, hükümetten dini nikâh yasağının kaldırılmasını, belediye memuru, nüfus memuru ve gemi kaptanına tanınan nikah kıyma yetkisinin müftülere de tanınmasını isteyecek.

 Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, dini nikâh yasağı uygulamasının kaldırılması talebiyle masaya gelirken, gerekçe olarak şunları gösterecek:
“Özellikle kadın haklarını ve onurunu korumak için öncelikle resmi nikâh kıyılmalıdır. Resmi nikâh olmadan dini nikâh kıyılmamalıdır. Ancak, yıllardır var olan bu yasağa rağmen halk din görevlisini söz, nişan ve düğününe çağırıp dini nikâh kıymasını istiyor. Çünkü vatandaşlar yuva kurulurken dini yönü eksik olmasın istiyor. Buna saygı duymak gerekir. Din görevlisi bazen ihmal, bazen de güven gereği tarafların resmi evliliklerini sormuyor, soramıyor, suç işlemiş oluyor.”
Diyanet-Sen’in ayrıca, 1999’da getirilen, Kuran kursunda okumak için ilköğretimi bitirme ve bunun dışındaki Kuran eğitimi için ise beşinci sınıfı bitirme şartının kaldırılmasını da talep edeceği bildiriliyor.

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