Müftü Yakut'tan 'SMS'li soruşturma bilgisi

Diyarbakır Sur İlçe Müftüsü Hasan Yakut, imamlara yolladığı cep telefonu mesajında cemaatten para toplanmasını isteyip, toplamayan imamlar hakkında da soruşturma açılacağını belirtince söyleyince imamlardan tepki geldi.



''Geçen hafta Diyanet Camisi için para toplamayan 91 cami bugün para toplasın. Toplamayanlar hakkında soruşturma açılacak..."



Diyarbakır Sur İlçe Müftüsü Hasan Yakut tarafından 91 imama gönderilen bu telefon mesajı imamlara müftülüğün "para toplayın" talimatına uymadıkları için gönderildi. Ama hatırlatma amacıyla gönderilen mesaj imamlara gözdağı olarak algılandı.



Aslında, para toplama talimatı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelmişti. Diyanet İşleri, Ankara'da yapılacak 20 bin kişilik caminin yapımı için yardım istemiş, müftülüklere para toplama talimatı vermişti.



Diyarbakır'ın birçok ilçesi, para toplama talimatını yerine getirdi. Ancak toplayamayanlar olduğu için bu mesaj onlara gönderildi.



Evsen: Hutbeyi şaşırdım



Müftü Yakut'un mesajını alanlardan biri de Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Evsen'di. İmam Evsen hem mesaja hem de Diyanet İşleri Başkanlığının "para toplayın" talimatına tepki gösterdi. Evsen, ''İnanın hutbeye çıkınca hutbenin arapça metnini şaşırdım, elimdeki kağıt titredi. Yani kağıdı okuyamayacak seviyeye geldim. İnince de Allah rızası için ben niçin imamlık yapıyorum, buraya para toplama memuru olarak mı gönderildim yoksa din görevlisi olarak mı gönderildim diye ikileme düştüm.'' diye konuştu.



Daha iyi kavransın diye...



Diyarbakır Müftüsü Ali Melek ise, ''Ramazan Bayramı'ndan önce Sur İlçe Müftüsü mesaj geçmiş. Konunun öneminin daha iyi kavranması için mesajında soruşturma açılacak ifadesini kullanmış. Ama yanlış ifade kullanmış. Mesajdaki ifadelerde maksadını aşmış. Müftü, kendi inisiyatifi ile imamlara mesaj göndermiş. Biz de konuyu öğrendikten sonra Yakut'u sözlü olarak uyardık. Ancak, şimdiye kadar bu mesajla ilgili bize herhangi bir şikayet gelmedi. Şikayet olursa gerekli incelemeyi yaparız.''



Dilencilik yapmak istemediklerini belirten imamlar bu durumun değişmesini istiyor.