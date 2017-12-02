Müftü nikâhı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünden itibaren müftülük personeli, resmi nikah kıyabilecek.

18 Ekim’de Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanlığına gönderilen Nüfus Hizmetleri Yasası, 3 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Evrensel'de yer alan habere göre bugün Resmi Gazete'de yayınlanan evlendirme yönetmeliği değişikliğine göre, İçişleri Bakanlığı İl ve ilçe müftülerine ve müftülük personeline evlendirme yetkisi verebilecek. İl ve ilçe müftülüklerinde evlendirme memurluğu yetkisi verilecek personel de bakanlıkça belirlenecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan söz konusu değişiklik maddeleri şöyle:

Madde 1: "Bakanlık; il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine, il ve ilçe müftülüklerine ve ilgili dış temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilir."

Madde 2: "İl ve ilçe müftülüklerinde evlendirme memurluğu yetkisi verilecek personel Bakanlıkça belirlenir."

CHP, "Müftü nikahı" yasasını AYM'ye taşıyacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, müftülere nikah yetkisi veren düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacaklarını açıklamıştı. Özel, "Hem hukuken hem Anayasa Mahkemesi boyutunda hem de siyasi olarak karşı çıkmaya ve konuyu deşifre etmeye devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

Erdoğan "İsteseniz de istemeseniz de o yasa Meclis'ten geçecek" demişti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yasaya karşı çıkanlara ithafen “Bunlar milleti tanımadıkları gibi kanun da bilmiyorlar. Şu anda nikahları kim kıyıyor. Bir kamu görevlisi olan belediye başkanı veya onun yetki verdiği nikah memuru” demişti.