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Müftü, müftülük nikâhına itiraz etti

Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren tasarıya müftüden de tepki geldi

11 Ekim 2017 14:57

İçişleri Bakanlığı’nca getirilen müftülere nikâh kıyma yetkisi verecek tasarının bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Muhalefet partilerinin itiraz ettiği düzenlemeye daha önce 3 ilde müftülük yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş da karşı çıktı.

Ülkenin içinde bulunduğu şartlara bakıldığında böyle bir konunun gündeme getirilmesini “iyi niyetli” bulmayan Erdoğmuş, “Adalet ve Kalkınma Partisi her dönem muhafazakâr kesimde erozyona uğrayan aşınan pozisyonunu geciktirmek için belli çıkışlar yapıyor bu da onlardan bir tanesi” dedi.

"Belediyelerde seçilen bir irade var"

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, inanç açısından bakıldığında buna ihtiyaç olmadığını belirten Erdoğmuş, şöyle devam etti:

“Nikâh bir birlik sözleşmesidir. İki kişi arasında ve temeli sadakat ve sevgi olan ona dayalı bir sözleşme ve o sözleşmeye tarafların şahit tutulmasıdır. Bugüne kadar belediyeler üzerinde yürüyor. Benim kanaatim de belediyelerin üzerinde yürümesinin daha anlamlı ve değerli olduğudur. Çünkü orada seçilen bir irade var. O irade o ili, ilçeyi yansıtan bir irade. Toplumun bu mevcut ihtiyacına ev sahipliği yapması çok doğrudur.”

"Halkın böyle bir talebi yok"

Camilerde geçmişten bugüne geleneğe uygun şekilde kıyılan dini nikâh için “nikâhın duası” diyen Erdoğmuş, nikâhta kadının gelecek güvencesinin önemli olduğunu, bu güvencenin de Medeni Kanun’da bulunduğunu söyledi.

Erdoğmuş, “Kadının mağdur edilmemesi önemlidir. Şu an nikâh sözleşmesi hukuki olarak nikâhın geldiği nokta bu açıdan Türkiye’de çok iyi bir noktadır. Belediyelerde bir sorun yok, halkın böyle bir talebi yok ki bu getirilmek isteniyor. Üstelik bu halkı da ayrıştırıcı bir düzenleme. Din üzerinden inanç üzerinden yapılan bir ayrıştırma da doğru değildir” dedi.

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müftünikahbelediyeNimetullah Erdoğmuş

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