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TBMM, müftülüklere ‘nikâh’ düzenlemesi öncesinde kadın örgütlerine kapıyı kapattı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, TBMM’ye alınmadı

10 Ekim 2017 22:34

Hülya Karabağlı

Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren maddeyi de içeren “Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı” bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu’na gelecek. TBMM yönetimi, görüşme öncesi, kadın örgütlerin bir kısmına kapıyı kapattı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, düzenlemeye karşı üç arkadaşıyla siyasi partilerin temsilcileriyle ön görüşme yapmak için  geldiği TBMM’de  içeriye alınmadı. Canan Güllü, görevlilerin içeri alınmaması gerekçesi olarak kendisine iç tüzük hükmünü gerekçe gösterdiğini belirtirken CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan,  iç tüzük de böyle bir hükmün olmadığını belirtti.

TBMM’de muhalefet milletvekillerinin Büyükada toplantısında yapılan tutuklamalara karşı  düzenledikleri  basın toplantısına katılan kadın örgütleri  temsilcilerinin  TBMM’ye girişinin  yasaklandıkları belirtiliyor.

TBMM’ye girişi engellenen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Meclis’te yaşadıklarını T24’e şöyle anlattı:

TKDF başkanı Canan Güllü

“Takiptesiniz’ dediler”

Meclis’e iktidar ve muhalefetle ön görüşme yapmak için eldim ve içeri alınmadım. Söylediklerine göre, Temmuz ayında Büyükada için milletvekilleriyle basın toplantısına katılmıştık. Bize konuşmayın  iç tüzüğe aykırı dedikleri için ağzımı  bile açmamıştım. Bugün de bana ‘takiptesiniz’ giremezsiniz  dediler. Ben de görevlilere, müftülük yasası bu, ben bunu dışarıda çıkıp basına söylersem daha büyük olay olur, lütfen bu yasağı kaldıracak yöntemleri deneyelim dedim. Olmuyor dediler ben de çıktım. CHP’li Şenal Sarıhan AKP İdare Amiri Salim Uslu’ya ulaşmaya çalışıyorlar. Ama, Meclis’in  kapısında da bekletmiyorlar.

CHP’li Sarıhan: Kara liste yapmışlar

Güllü’nün Meclis’e girmesi için verdiği uzun mücadele sonuç vermeyen CHP Ankara Milletvekili ve  Meclis  İnsan Haklarını  İnceleme Komisyonu Üyesi  Şenal Sarıhan  T24’e, "Büyükada basın açıklamasına  katılan kadın kuruluşlarına yasak koymuşlar” dedi. “Kara liste yapılmış” diyen Sarıhan’ın değerlendirmeleri şöyle:

CHP'li Şenal Sarıhan

“Meclis’te şöyle bir uygulama başladı; kapı önünde demokratik kitle örgütlerinin kapı önünde açıklama yapmasına izin vermiyorlar. Müftülük yasa tasarısıyla ilgili iki kez biz içeri aldık kadın örgütlerini  içeriye milletvekilleri olarak beraber yaptık açıklamayı. Bundan önce de böyle içeri girip girmeme meselesi yok.  Büyükada toplantısında insan hakları savunucuları gözaltına alınıp tutuklandılar onunla ilgili bir basın açıklaması yapmıştık o zaman. O açıklamaya gelen kadın kuruluşlarına da yasak koymuşlar. Canan Güllü bu sebepten içeri alınmadı. Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu, Halkevleri gibi o basın açıklamasına destek veren kadın örgütlerine yasak konulmuş.  Kara liste yapılmış.  

"Dışarıda gaz, içeride yasak” 

Bugün Canan Güllü alınmayınca AKP’li İdare Amiri Salim Uslu’ya bir not yazdım ve dedim ki; Dışarıda gaz, içeride yasak, bu vitrin nasıl bir vitrin nasıl bir vitrin. Özellikle kadınların seslerini susturmak için  dışarıda silah içeride tehdit bu nasıl bir yıl diye mesaj gönderdim.  Bu kadın arkadaşlara dışarıda konuşma hakkı verilmiyor, Meclis önü yasaklandı, Meclis’in içi yasaklandı,  Meclis’in önünde bir de gaz var, burada tamamen sus emri var, dışarıda da sus, Meclis’te sus peki insanlar da taleplerini nasıl dile getirecek.  Salim Uslu’ya ayrıca kendisinin de sivil toplum kuruluşlarından geldiğini  hatırlatarak bunu nasıl unuttuğunu sordum. İç tüzük de Canan Güllü’ye gerekçe gösterilen iç tüzük de öyle bir hüküm yok. Yasak hükmü yok  bu keyfi bir karardır. 

 

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