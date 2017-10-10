TBMM, müftülüklere ‘nikâh’ düzenlemesi öncesinde kadın örgütlerine kapıyı kapattı

Müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren maddeyi de içeren “Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı” bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu’na gelecek. TBMM yönetimi, görüşme öncesi, kadın örgütlerin bir kısmına kapıyı kapattı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, düzenlemeye karşı üç arkadaşıyla siyasi partilerin temsilcileriyle ön görüşme yapmak için geldiği TBMM’de içeriye alınmadı. Canan Güllü, görevlilerin içeri alınmaması gerekçesi olarak kendisine iç tüzük hükmünü gerekçe gösterdiğini belirtirken CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, iç tüzük de böyle bir hükmün olmadığını belirtti.

TBMM’de muhalefet milletvekillerinin Büyükada toplantısında yapılan tutuklamalara karşı düzenledikleri basın toplantısına katılan kadın örgütleri temsilcilerinin TBMM’ye girişinin yasaklandıkları belirtiliyor.

TBMM’ye girişi engellenen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Meclis’te yaşadıklarını T24’e şöyle anlattı:

“Takiptesiniz’ dediler”

Meclis’e iktidar ve muhalefetle ön görüşme yapmak için eldim ve içeri alınmadım. Söylediklerine göre, Temmuz ayında Büyükada için milletvekilleriyle basın toplantısına katılmıştık. Bize konuşmayın iç tüzüğe aykırı dedikleri için ağzımı bile açmamıştım. Bugün de bana ‘takiptesiniz’ giremezsiniz dediler. Ben de görevlilere, müftülük yasası bu, ben bunu dışarıda çıkıp basına söylersem daha büyük olay olur, lütfen bu yasağı kaldıracak yöntemleri deneyelim dedim. Olmuyor dediler ben de çıktım. CHP’li Şenal Sarıhan AKP İdare Amiri Salim Uslu’ya ulaşmaya çalışıyorlar. Ama, Meclis’in kapısında da bekletmiyorlar.

CHP’li Sarıhan: Kara liste yapmışlar

Güllü’nün Meclis’e girmesi için verdiği uzun mücadele sonuç vermeyen CHP Ankara Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Şenal Sarıhan T24’e, "Büyükada basın açıklamasına katılan kadın kuruluşlarına yasak koymuşlar” dedi. “Kara liste yapılmış” diyen Sarıhan’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Meclis’te şöyle bir uygulama başladı; kapı önünde demokratik kitle örgütlerinin kapı önünde açıklama yapmasına izin vermiyorlar. Müftülük yasa tasarısıyla ilgili iki kez biz içeri aldık kadın örgütlerini içeriye milletvekilleri olarak beraber yaptık açıklamayı. Bundan önce de böyle içeri girip girmeme meselesi yok. Büyükada toplantısında insan hakları savunucuları gözaltına alınıp tutuklandılar onunla ilgili bir basın açıklaması yapmıştık o zaman. O açıklamaya gelen kadın kuruluşlarına da yasak koymuşlar. Canan Güllü bu sebepten içeri alınmadı. Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu, Halkevleri gibi o basın açıklamasına destek veren kadın örgütlerine yasak konulmuş. Kara liste yapılmış.

"Dışarıda gaz, içeride yasak”

Bugün Canan Güllü alınmayınca AKP’li İdare Amiri Salim Uslu’ya bir not yazdım ve dedim ki; Dışarıda gaz, içeride yasak, bu vitrin nasıl bir vitrin nasıl bir vitrin. Özellikle kadınların seslerini susturmak için dışarıda silah içeride tehdit bu nasıl bir yıl diye mesaj gönderdim. Bu kadın arkadaşlara dışarıda konuşma hakkı verilmiyor, Meclis önü yasaklandı, Meclis’in içi yasaklandı, Meclis’in önünde bir de gaz var, burada tamamen sus emri var, dışarıda da sus, Meclis’te sus peki insanlar da taleplerini nasıl dile getirecek. Salim Uslu’ya ayrıca kendisinin de sivil toplum kuruluşlarından geldiğini hatırlatarak bunu nasıl unuttuğunu sordum. İç tüzük de Canan Güllü’ye gerekçe gösterilen iç tüzük de öyle bir hüküm yok. Yasak hükmü yok bu keyfi bir karardır.