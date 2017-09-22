T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müftü hakkında soruşturma başlatıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı'nın, Facebook hesabından 'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır

22 Eylül 2017 16:52

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı\'nın, Facebook hesabından \'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…\' şeklindeki paylaşımı yoğun tepkilere yol açarken, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Müftü Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, paylaşımının başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından üzüntü duyduğunu belirtti.
Gölcük Müftülüğü görevini yaklaşık 4 yıldır sürdüren Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından, \'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…\' şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Yazıcı\'nın bu imalı paylaşımı başı açık kadınları hedef aldığı yorumları üzerine tepki görmüştü.
Diyanet İşleri Başkanlığı, yoğun tepki alan Müftü Yazıcı hakkında soruşturma başlattı.
Müftü Yazıcı ise bugün Facebook hesabından açıklamada bulunarak, yanlış anlaşıldığını belirtti. Müftü Yazıcı\'nın açıklaması şöyle:
\"Almış olduğum bir ürünün aynısını yarı fiyatına internette bulup \'teşhir malıdır\' notunu gördükten sonra paylaştığım bir cümlenin başkalarının yaşam tarzına saldırı gibi anlaşılmış olmasından dolayı çok üzgünüm, bu konudaki tavrım çevrem tarafından bilinmektedir. Asla öyle bir kastım olmamıştır. Kamuoyuna duyurulur.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Soner GÜLEZERGÖLCÜK Kocaeli DHAKOCAELİ GölcükMüftüsü Mehmet Yazıcı FacebookAnlayana…DiyanetBaşkanlığıMüftü YazıcıGölcük MüftülüğüMehmet Yazıcı FacebookYazıcıFacebookAslaKamuoyuna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24