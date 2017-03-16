T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Müftü, gözünü kadınların yüzük ve küpelerine dikti

“Şu parmaklarındaki yüzüğü çıkarıp verseler bu eser biter, kulağındaki küpeyi çıkarıp versin”

16 Mart 2017 22:39

Çanakkale Müftüsü Arif Gökce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'nde 3 yıl önce temeli atılan kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan 6 minareli, 2 şerefeli, 15 bin kişi kapasiteli ve boğaz manzaralı caminin yapımının tamamlanması için yardım çağrısı yaptı. Gökce, “Fazla değil yani, bizim hanımlar şu parmaklarındaki yüzüğü çıkarıp verseler bu eser biter. Kulağındaki küpeyi çıkarıp versin” dedi.

Kentte herkesin bir katkı koyarak şu ana kadar 11 milyon lira harcanan inşaatın tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Müftü Gökce, şu sözlerle yardım çağrısında bulundu:

"Bu bir seferberlik işidir. Çanakkale'miz, hakikaten ben inanıyorum, bunca şühedayı bağrında barındıran bir şehrin insanlarının yüreğinde yardım yapabilme duyguları çok gelişmiş, son derece bu duyguların fazla olduğunu inanıyorum. Fazla değil yani, bizim hanımlar şu parmaklarındaki yüzüğü çıkarıp verseler bu eser biter. Kulağındaki küpeyi çıkarıp versin."

Yardım yapmak isteyenlerin Terzioğlu Kampüsü Camii ve Müştemilatını Yaptırma Yaşatma Derneği ya da en kestirme yoldan müftülüğe ulaşabileceklerini kaydeden Gökce, "Bizlere ulaşırlarsa bizler onlara makbuzları ve her türlü altyapıyı yapar yardımcı oluruz. İlla bu para olarak anlaşılmamalı. İnsanlar mesela malzeme yardımı yapabilirler. Birisi 'Minareyi ben bitirteyim' diyebilir. Efendim birisi işte 'Boyasını ben yaptırayım' diyebilir" dedi.

ETİKETLER

çanakkalemüftüküpeyüzük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24