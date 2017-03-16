Müftü, gözünü kadınların yüzük ve küpelerine dikti

Çanakkale Müftüsü Arif Gökce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'nde 3 yıl önce temeli atılan kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan 6 minareli, 2 şerefeli, 15 bin kişi kapasiteli ve boğaz manzaralı caminin yapımının tamamlanması için yardım çağrısı yaptı. Gökce, “Fazla değil yani, bizim hanımlar şu parmaklarındaki yüzüğü çıkarıp verseler bu eser biter. Kulağındaki küpeyi çıkarıp versin” dedi.

Kentte herkesin bir katkı koyarak şu ana kadar 11 milyon lira harcanan inşaatın tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Müftü Gökce, şu sözlerle yardım çağrısında bulundu:

"Bu bir seferberlik işidir. Çanakkale'miz, hakikaten ben inanıyorum, bunca şühedayı bağrında barındıran bir şehrin insanlarının yüreğinde yardım yapabilme duyguları çok gelişmiş, son derece bu duyguların fazla olduğunu inanıyorum. Fazla değil yani, bizim hanımlar şu parmaklarındaki yüzüğü çıkarıp verseler bu eser biter. Kulağındaki küpeyi çıkarıp versin."

Yardım yapmak isteyenlerin Terzioğlu Kampüsü Camii ve Müştemilatını Yaptırma Yaşatma Derneği ya da en kestirme yoldan müftülüğe ulaşabileceklerini kaydeden Gökce, "Bizlere ulaşırlarsa bizler onlara makbuzları ve her türlü altyapıyı yapar yardımcı oluruz. İlla bu para olarak anlaşılmamalı. İnsanlar mesela malzeme yardımı yapabilirler. Birisi 'Minareyi ben bitirteyim' diyebilir. Efendim birisi işte 'Boyasını ben yaptırayım' diyebilir" dedi.