Müftü, Erdoğan mitingi için imamlara izin verdi, cemaat tepki gösterdi: Namazı kim kıldıracak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Adana'da yapacağı miting öncesi Yüreğir Müftülüğü ilginç bir karara imza attı.

Müftülük tarafından imamlara cep telefonundan mesaj gönderilerek, miting nedeniyle 14.00'ten sonra idari izinli oldukları belirtildi.

Duruma tepki gösteren Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Twitter hesabından; "Adana'da ikindi namazı 16.30'da, Cumhurbaşkanı'nın mitingi saat 17.00'de. 14.00'ten sonra imamlar izinli olduğuna göre namazı kim kıldıracak? Yahu ayıptır, günahtır. Ey Yüreğir Müftüsü sen nasıl din adamısın, bu vebal sana yeter. Diyanet'in bu kadar siyasallaştığı bir dönem görmedim." diyerek tepki gösterdi.

Samanyolu Haber'de yer alan habere göre, Kamu-Sen Adana İl Temsilcisi Ayhan Arabacı da Yüreğir Müftülüğü'nün mitingle ilgili tüm imamlara mesaj atıp saat 14.00'ten sonra idari izinli sayıldıklarını duyurduğunu anlattı.

Kendisinin 30 yıllık imam olduğunu ve şimdiye kadar böyle bir şeye rastlamadığını ifade eden Arabacı, "Şimdiye kadar ne kadar cumhurbaşkanı geldi geçtiyse böyle bir iltimas yapılmadı. Özellikle Diyanet bazında camilerin kapanması, camilerde namaz kılınmaması, camide bir imam yoksa orada görevi kim yapacak, o camiyi kim açacak? Burada müthiş bir suiistimal var." sözleriyle karara tepkisini dile getirdi.

Yüreğir Müftülüğü'nden imamlara atılan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış programına katılmak üzere 29.05.2015 Cuma günü saat 17.00'da Adanamıza İstasyon Meydanında teşrif edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın ilimize gelmesi nedeniyle tüm görevlilerimiz saat 14.00'dan itibaren bu programa katılmak üzere idari izinlidirler."