CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, lise müfredatında T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih gibi derslerin hedef alındığını savunarak "Atatürkçülük konularının programdan nasıl çıkarıldığının, etkisizleştirildiğinin, oransal olarak nasıl azaltıldığının en güzel örneği Hayat Bilgisi 1-3 programında görülüyor" dedi. Cumhuriyet'te yer alan haberde, dün (10 Kasım 2017) yapılan anma törenlerine AKP'den katılımın fazla olduğu belirtilerek "Müfredattan Atatürk'ü sildiler, 10 Kasım için seferber oldular" yorumu yapıldı.

Özkan'ın yeni müfredata ilişkin olarak hazırladığı raporda yer alan bazı maddeler şöyle:

- Yeni müfredatta T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih gibi dersler hedef alındı.Bu derslerin Atatürkçülük ve Atatürkçü düşünce sistemi ile bağlantısı kesildi.

- TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi müstakil bir ders olmaktan çıkarıldı ve milli mücadele, Atatürk ve Atatürk ilkeleri zaman ve kapsam olarak daraltıldı.

- Türk Dili ve Edebiyatı programında, öncekilerin aksine, Atatürk’e devrimlerine ve toplumun harcı olan laikliğe yer verilmedi. Söylev konusunda bile Atatürk’ün adı geçmemektedir. Çoğu edebi tür için yazar- şair adı verilerek kaynak gösterilirken söylev türünde, dünyanın en iyi örneklerinden olan “Nutuk” ve yazarı Atatürk yok sayılmıştır.

- Atatürkçülük konularının programdan nasıl çıkarıldığının, etkisizleştirildiğinin, oransal olarak nasıl azaltıldığının en güzel örneği Hayat Bilgisi 1-3 programında görülüyor.

- Daha önce neredeyse her sınıf için en az 5 ünite olan Atatürkçülük konuları, her sınıfta birer ünite olacak şekilde azaltıldı.