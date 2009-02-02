T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Müfredat tepeden tırnağa değişiyor

Eğitim öğretim müfredatının tepeden tırnağa değişeceğini söyleyen Bakan Çelik, değişikliğin sessiz bir devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

02 Şubat 2009 02:00

23 yeni üniversitenin rektör adaylarının mülakatı tamamlandı Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ilköğretim müfredatının yenilendiğini, ortaöğretim müfredatındaki çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki yıl 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim müfredatı tepeden tırnağa kitapları ile birlikte değişecektir. Peki Sayın Bakanım 6-7 yıldır iktidardasınız neden değiştirmediniz diyeceksiniz. Bir anda yapmak doğru değildir. Basamak basamak adım adım yapılması lazım. Öğrencilerin şoke edilmemesi lazım. Bunun zamana yayılarak yapılması lazım" dedi.

Bakan Çelik, Başkentöğretmenevi'nde düzenlenen Ortaöğretim Kurumlarında Yeni Müfredat Programları'nın tanıtım toplantısına katıldı. Çelik burada yaptığı konuşmada, eğitimin fiziki alt yapısı, insan kaynakları ile bir bütün olduğunu belirterek, eğitimin olmazsa olmazının ise öğretmen olduğunu söyledi. Öğretmenin yol haritasının da müfredat olduğunu ifade eden Çelik, müfredatın öncelikle öğretmenler tarafından iyi bir şekilde anlaşılması gerektiğini kaydetti. Çelik, müfettişlerin de öğretmenlerin bir rehberleri olduğunu belirterek, denetim mekanizmasının da yanlış yapanları tespit edeceğini söyledi.

Hükümetin iş başına geldiği andan itibaren büyük eksiklik olarak gördüğü üç ana başlık adı altında eğitim sistemini yenilediğini anlatan Bakan Çelik, "Eğitimde üç temel problememiz var bunlar alt yapı, erişim ve kalitedir" dedi. Çocukların eğitim gördüğü her üç derslikten birisinin AK Parti hükümeti döneminde yapıldığını belirten Çelik, her üç öğretmenden birisinin de yine AK Parti hükümeti döneminde atandığını anlattı. Çelik, okullara 750 bin adet bilgisayar gönderildiğini ve internet bağlantısı olmayan okulun da kalmadığını kaydetti.

Bakan Çelik: Sessiz bir devrim

Bakan Çelik, müfredat yenilenmesinin sessiz bir devrim niteliğinde olduğunu belirterek, "Biz daha işin başındayken dedik, bu papağan yetiştiren sistemi bertaraf etmeliyiz. Çocuklara bilgi yüklemeyi esas alan daha sonra geri dönüşümler isteyen bu mekanizma 40-50 yıl önceki yaklaşımlar itibariyle doğru görülebilir ancak bugünün dünyasına uymamaktadır. İnsanları iki ayrı kutuba ayıran düşünmeye sevk eden bir mekanizmamız vardı. Ezberci eğitim sistemi bize ne ezberletti? Ezberlenmesi gereken birşey varsa elbette ezberlenecek. Ezberci eğitim bu değil. Size şartlandırılarak verilenlenlere karşıyız biz. İlköğretimde bu tamamlandı, ortaöğretimde de tamamlanmak üzeredir. Önümüzdeki yıl 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim müfredatı tepeden tırnağa kitapları ile birlikte değişecektir. Peki Sayın Bakanım 6-7 yıldır iktidardasınız neden değiştirmediniz diyeceksiniz. Bir anda yapmak doğru değildir. Basamak basamak, adım adım yapılması lazım. Öğrencilerin şoke edilmemesi lazım. Bunun zamana yayılarak yapılması lazım" şeklinde konuştu.

Çelik, konuşmasında ders kitapları haricinde yardımcı kitap ve dergi kullanan öğretmenlere de tepki gösterdi. Okullara bu konuda bir genelge gönderdiklerini hatırlatan Bakan Çelik, bunu önlemeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24