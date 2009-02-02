Müfredat tepeden tırnağa değişiyor

23 yeni üniversitenin rektör adaylarının mülakatı tamamlandı Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, ilköğretim müfredatının yenilendiğini, ortaöğretim müfredatındaki çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki yıl 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim müfredatı tepeden tırnağa kitapları ile birlikte değişecektir. Peki Sayın Bakanım 6-7 yıldır iktidardasınız neden değiştirmediniz diyeceksiniz. Bir anda yapmak doğru değildir. Basamak basamak adım adım yapılması lazım. Öğrencilerin şoke edilmemesi lazım. Bunun zamana yayılarak yapılması lazım" dedi.



Bakan Çelik, Başkentöğretmenevi'nde düzenlenen Ortaöğretim Kurumlarında Yeni Müfredat Programları'nın tanıtım toplantısına katıldı. Çelik burada yaptığı konuşmada, eğitimin fiziki alt yapısı, insan kaynakları ile bir bütün olduğunu belirterek, eğitimin olmazsa olmazının ise öğretmen olduğunu söyledi. Öğretmenin yol haritasının da müfredat olduğunu ifade eden Çelik, müfredatın öncelikle öğretmenler tarafından iyi bir şekilde anlaşılması gerektiğini kaydetti. Çelik, müfettişlerin de öğretmenlerin bir rehberleri olduğunu belirterek, denetim mekanizmasının da yanlış yapanları tespit edeceğini söyledi.



Hükümetin iş başına geldiği andan itibaren büyük eksiklik olarak gördüğü üç ana başlık adı altında eğitim sistemini yenilediğini anlatan Bakan Çelik, "Eğitimde üç temel problememiz var bunlar alt yapı, erişim ve kalitedir" dedi. Çocukların eğitim gördüğü her üç derslikten birisinin AK Parti hükümeti döneminde yapıldığını belirten Çelik, her üç öğretmenden birisinin de yine AK Parti hükümeti döneminde atandığını anlattı. Çelik, okullara 750 bin adet bilgisayar gönderildiğini ve internet bağlantısı olmayan okulun da kalmadığını kaydetti.



Bakan Çelik: Sessiz bir devrim



Bakan Çelik, müfredat yenilenmesinin sessiz bir devrim niteliğinde olduğunu belirterek, "Biz daha işin başındayken dedik, bu papağan yetiştiren sistemi bertaraf etmeliyiz. Çocuklara bilgi yüklemeyi esas alan daha sonra geri dönüşümler isteyen bu mekanizma 40-50 yıl önceki yaklaşımlar itibariyle doğru görülebilir ancak bugünün dünyasına uymamaktadır. İnsanları iki ayrı kutuba ayıran düşünmeye sevk eden bir mekanizmamız vardı. Ezberci eğitim sistemi bize ne ezberletti? Ezberlenmesi gereken birşey varsa elbette ezberlenecek. Ezberci eğitim bu değil. Size şartlandırılarak verilenlenlere karşıyız biz. İlköğretimde bu tamamlandı, ortaöğretimde de tamamlanmak üzeredir. Önümüzdeki yıl 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim müfredatı tepeden tırnağa kitapları ile birlikte değişecektir. Peki Sayın Bakanım 6-7 yıldır iktidardasınız neden değiştirmediniz diyeceksiniz. Bir anda yapmak doğru değildir. Basamak basamak, adım adım yapılması lazım. Öğrencilerin şoke edilmemesi lazım. Bunun zamana yayılarak yapılması lazım" şeklinde konuştu.



Çelik, konuşmasında ders kitapları haricinde yardımcı kitap ve dergi kullanan öğretmenlere de tepki gösterdi. Okullara bu konuda bir genelge gönderdiklerini hatırlatan Bakan Çelik, bunu önlemeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.



