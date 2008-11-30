Müfredat değişti, zihniyet değişmedi!

MEB’in yeni ders kitapları eskileri aratmıyor: Gâvur etiyle beslenen hamsiden hayır mı gelir?.. Din duygusu zayıflarsa mutluluk azalır... Türküz bütün başlardan üstünüz... Anne, babanın yardımcısıdır





Tarih Vakfı bundan beş yıl önce ders kitaplarını taradı ve 4 bin insan hakkı ihlali saptadı. Aradan geçen zamanda müfredat değişti, kitaplar yenilendi. Ancak zihniyet değişmedi. Yeni ders kitapları da din, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı unsurlarıyla dolu. “Temizliğe en fazla önem veren din İslamiyettir”, “Türk devletlerinde her Türk savaşa hazırdır”, “Anne babanın yardımcısıdır”, “Vatandaşlarımızdan bir kısmının ayrı bir ırk ve millet olduğu iddiaları ile sürdürülen bölücü faaliyetler..”



Tarih Vakfı’nın düzenlediği ‘İnsan Hakları, Eğitim ve Ders Kitapları Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu’nun ikincisi dün İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde başladı. Sempozyumda, 2002-2004 yılları arasında 190 kitabın insan hakkı ihlali açısından taranmasıyla başlayan ‘Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi’nin ikinci ayağı da konuşuldu. 4 bin insan hakkı ihlalinin saptandığı ilk çalışmanın ardından bu kez yenilenen müfredata göre değişen 139 ilk ve orta öğretim ders kitabı tarandı. Bakanlığın ‘eleştirel düşünceyi ön plana çıkarıp, öğrenciyi merkeze alıyor’ diyerek savunduğu yeni müfredatın kitaplarının hali de pek iç açıcı değil. Kitaplardaki bazı çarpıcı örnekler şöyle:



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9 (A. Ekşi): “Ruhsal bunalım, ahlaki çöküntü, toplumu bir arada tutan temel değerlerdeki yozlaşma, sosyal ve kültürel dokudaki zedelenme, milli ve manevi duygulara yabancılaşma gibi olumsuzluklar, vahye dayalı olmayan inanç türlerinin sosyal hayatımızdaki birer tezahürüdür.” (s.16)



Lise Sağlık Bilgisi (Z. Sert): “Temizliğe en fazla önem veren din İslamiyettir.” (S.11)



Trafik ve İlkyardım (M. Ulusavaş): “Türküz, bütün başlardan üstünüz.” (s.47)



E.A. Kolukısa-Sosyal Bİlgiler 6. Sınıf: “Türkler tarih boyunca ordu-millet geleneğini sürdürerek yaşamışlardır, bu geleneğe göre çocuklar küçük yaştan itibaren askerliğe hazırlanır. Türk savaşa hazır durumdadır” (s.70)



İlköğretim Müzik 6-7-8. Sınıf Öğretmen Kılavuzu (N. Özdemir): “Batır Karadenize, hamsilere yem olsun diyeceğim ama gâvur etiyle beslenen hamsiden hayır mı gelir?” (s.148)



Lise Sosyoloji (S. Erdem): “Toplumsal çözülmenin yaşandığı anakent varoşlarında tinerci kapkaçcı diye nitelendirilen bazı çocukların boşanmış ya da bir süre sonra ayrılmış ana-babaların çocukları olduğu saptanmıştır.” (s.115)



Milli Güvenlik Bilgisi (Komisyon): “Tehdit olma özelliği devam eden ve vatandaşlarımızdan bir kısmının ayrı bir ırk ve millet olduğu iddiaları ile sürdürülen bölücü faaliyetler, Osmanlı’nın yükselme devri sonlarına doğru dış güçlerin gayretleriyle başlatılmıştır....” (s.138)

“Yaşadığımız tarihsel kesitte dünyamız, ‘küreselleşme’ adı altında, siyasi, sosyal ve güvenlik bağlamında, büyük bir değişim sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu aşamada dil ve kültür erozyonu yaratılması yolunda Türkiye üzerinde değişik oyunlar denenmektedir...”(s.137)



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9 (A. Ekşi): “Din duygusunun zayıflaması suçların artmasına yol açabilir, toplumda mutluluk azalır. Bir yaradanın varlığına inanan insan, süreklikötüleklerden kaçınmaya çalışır.” (s.12)



Lise Sağlık Bilgisi (Z. Sert): “Baba ailenin geçimini sağlayan, anne babanın yardımcısı olarak ailenin beslenmesi, çocukların bakımını, aile içinde sevgi ortamını sağlayan kişidir.” (s.50)



