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Eğitim

Müfredat değişikliğine velilerden tepki

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) üyeleri, müfredat değişikliğine tepki gösterdi

18 Eylül 2017 18:55

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) üyeleri, müfredat değişikliğine tepki gösterdi. Dernek üyeleri, değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu savundu.
Yeni eğitim öğretim döneminde ders zilinin çalmasıyla birlikte müfredat tartışmaları da başladı. Eğitim sendikalarının ardından, Veli-Der de, müfredat değişikliği ile ilgili tepkisini İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde gösterdi. Grup adına basın açıklamasını Veli-Der Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Aras yaptı. Açıklamada, eğitim sisteminin iflas ve yıkımın eşiğine geldiği, 15 yılda yap-boz tahtasına çevrildiği dile getirildi. Eğitimin, çocukların üzerinde yürütülen bir toplum mühendisliğine dönüştürüldüğünü savunan İlknur Aras, \"Kendi deyimleri ile \'sosyal ve kültürel iktidarını\' kurabilmek için eğitimi yani çocuklarımızı bir araç olarak görüp yürütmeye çalıştıkları bu mühendislik projesine asla izin vermeyeceğiz\" dedi.
2012 yılında çıkarılan 4+4+4 yasasıyla, eğitimin gerici ve mezhepçi bir kuşatma altına sokulduğunu iddia eden Veli-Der Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Aras, 2014 yılında toplanan Milli Eğitim Şurası\'nda alınan tavsiye kararları ile dindar bir nesil yaratma iddiasıyla, eğitimin ve toplumun dinselleştirilmesi hedefine yönilindiğini söyledi.
Çeşitli vakıfların Milli Eğitim Bakanlığı ile protokoller imzaladıklarını belirten İlknur Aras, yasa ve yönetmeliklere tamamen aykırı biçimde kaçak öğrenci yurtlarının işletildiğini öne sürdü. Açıklamanın ardındandın grup olaysız dağıldı.

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