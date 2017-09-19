T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müfredat değişikliğine Nutuk'lu tepki

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ile beraberindeki partililer, Milli Eğitim müfredatında yapılan değişikliklere ve sınav sisteminin sık sık değiştirilmesine tepki gösterdi

19 Eylül 2017 16:27

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ile beraberindeki partililer, Milli Eğitim müfredatında yapılan değişikliklere ve sınav sisteminin sık sık değiştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim müfredatından Atatürk\'ün çıkarıldığını söyleyen İlçe Başkanı Başak, anne ve babaların evde çocuklarına Atatürk ve silah arkadaşlarını anlatması için öğrencilere özel hazırlanan Nutuk\'u dağıttı.
Milli Eğitim Bakanlığı\'nın eğitim müfredatında yaptığı değişikliklere tepkiler devam ediyor. İzmir\'de, tarihi Kemaraltı Çarşısı girişinde toplanan yaklaşık 50 CHP\'li konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, 15 yıllık AK Parti iktidarında, okula başlayarak aynı müfredatla okulu bitiren öğrenci olmadığını belirterek, şunları söyledi:
\"Sistem yap-boz tahtasına dönmüştür. 2003 yılında katsayı farkı artırıldı. 2004 yılında eğitim müfredatında değişiklikler yapıldı. 2005 yılında 3 yıllık olan lise 4 yıla çıkarıldı. 2007 yılında Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) yerine 6., 7. ve 8. sınıfların sonuna Seviye Belirleme Sınavı (SBS) getirildi. 2010 yılında 10 yıl boyunca uygulanan ÖSS değiştirilerek, YGS ve LYS sistemine geçildi. 2010 yılında SBS tek sınav modeline döndü. 2012 yılında ilköğretimde kesintisiz 8 yılık sistemden vazgeçilerek 4+4+4 sistemi getirildi, katsayı kaldırıldı. 2013 yılında TEOG sınavı getirildi, 2017 yılında müfredat değiştirildi.\"
Yapılan değişiklikle sadece TEOG sınavının kaldırılmadığını, aynı zamanda Atatürk\'ün de eğitim müfredatından çıkarıldığını söyleyen Başak, \"Bu eğitim anlayışıyla Mustafa Kemal Atatürk eğitim müfredatından çıkartılarak bilimden, çağdaşlıktan uzaklaşılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk demek millet, birlik beraberlik, toplumun ortak paydası demektir. Onun için milli eğitimde Atatürksüz müfredata karşı, bundan önce evlerimizde var olduğu gibi Atatürk\'e daha fazla sahip çıkma zamanıdır. Biz Atatürk\'ün eseri Nutuk\'u çocukların anlayacağı şekilde sadeleştirerek bastırdık. Şimdi görev anne ve babalara düşüyor. Evde çocuklarınıza Nutuk ışığında Atatürk\'ü anlatın\" dedi.
Başak ve beraberindeki CHP\'liler, basın açıklamasının ardından çevredeki çocuklara ve anne - babalara sadeleştirilmiş Nutuk\'u dağıttı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Timur TARLIĞİZMİR DHACHP KonakBaşkanı MehmetBaşakMilli EğitimEğitimAtatürkBaşkanı BaşakNutukMilli Eğitim BakanlığıKemaraltıCHPBuradaAK PartiOrtaöğretim Kurumları SeçmeYerleştirme Sınavı OKSSeviye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24