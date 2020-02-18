Gözaltına alınışını, "Apar topar karakola götürülüyorum" diye duyuran Müfid Yüksel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

İslami camianın tanınan isimlerinden, eski Yeni Şafak yazarı Müfid Yüksel, kişisel sosyal medya hesabından gece saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. "Ortada bir neden de belirtilmeden apar topar karakola götürülüyorum" diye yazan Yüksel, "Muhtemelen İyi Partinin aleyhimde açtığı dava" dedi.

Sol'da yer alan habere göre Yüksel, Çağlayan Adliyesi'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Müfid Yüksel'in sosyal medyadan yaptığı açıklaması şöyle:

"Gece yarısı polisler evime geldi. Ortada bir neden de belirtilmeden apar topar karakola götürülüyorum. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Muhtemelen İyi Partinin aleyhimde açtığı dava."

Yüksel, bir takipçisinin “Siz ilk defa karşılaşıyorsunuz, yıllardır muhaliflerin sürekli başına geliyor” yorumuna da, “Merak etmeyin. Kenan Evren’in zindanlarında 5 ay kaldım” diyerek cevap verdi.

İyi Parti ile gerginlik yaşamıştı

Yüksel, Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının kendisine İYİ Parti'yle ilgili attığı tweet'e, "İYİ Parti, Sabetaycı/Kripto Partisi" şeklinde cevap vermişti. Yüksel'in attığı tweet büyük tepki toplarken, İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Mehmet Aslan'dan da çok sert tepki gelmiş, Aslan, "Bu adi iftiranı ispatlamazsan namertsin, şerefsizsin! Bunun hesabını vereceksin! Türk düşmanı" ifadelerini kullanmıştı