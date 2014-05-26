Müfettişler Soma'daki tüm madenleri inceleyecek

Soma'da Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. bünyesindeki Atabacası Maden Ocağı'nı inceleyen müfettişler, madenin güvenli olmadığına karar verdi. Müfettişler, bunun üzerine ilçedeki tüm madenleri inceleme kararı aldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tufan Hamarat ve Şevket Yılmaz’ın haberine göre, Soma'da, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. bünyesinde, Eynez Karanlıkdere Mevkii'nde faaliyet gösteren maden ocağında geçen 13 Mayıs'ta meydana gelen faciada, 301 kişi hayatını kaybederken, 486 kişi ise kurtuldu. Facianın ardından bir grup işçi, Soma Kaymakamlığı önünde, madenlerde iş güvenliğinin yetersiz olduğu gerekçesiyle sessiz eylem yaptı. Bugün ilçeye aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel'in de bulunduğu bir grup müfettiş geldi.

İlk inceleme Atabacası'na

Müfettişler, ilk incelemeyi facianın olduğu maden ocağının da bağlı olduğu holding bünyesinde faaliyet gösteren Atabacası Maden Ocağı'na yaptı. Buradaki incelemelerde, maden ocağının iş güvenliği açısından yetersiz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine maden ocağında üretim süresiz olarak durduruldu.

Bütün ocaklar incelenecek

Soma Kaymakamı Bahattin Atçı, İmbat Madencilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren maden ocağında incelemelerin sürdüğünü aktardı. Yarın Soma Kömür İşletmeleri'ne ait Işıklar Maden Ocağı'nda inceleme yapılacağını, iş güvenliği açısından eksiklik tespit edilmesi durumda, burası için de üretimin süresiz durdurulması kararının alınabileceğini vurguladı.



Öte yandan, ilerleyen günlerde ilçede bulunan tüm maden ocaklarında inceleme yapılacağını kaydeden Kaymakam Atçı, iş güvenliği açısından eksiği olan ocakların kapatılacağını, kapatılan maden ocaklarının ise eksikliklerinin giderilmesinin ardından tekrar inceleneceğini aktardı.