Müfettişler Savcı Öz'ü araştırıyor

HSYK’ya yapılan suç duyurularının ardından Ergenekon Savcısı Öz incelemeye alındı. İki müfettiş Öz’ün yetkilerini aşarak görevini kötüye kullandığı iddiasını araştırıyor.



Adalet Bakanlığı, Ergenekon soruşturması kapsamında sanık ve avukatların Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HYSK) yaptığı suç duyurularının ardından Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkındaki iddiaları araştırmak üzere iki müfettiş görevlendirdi.

Alınan bilgiye göre müfettişler, Beşiktaş’ta bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda kendileri için hazırlanan özel bölümde Savcı Öz hakkındaki iddiaları araştırıyor. Daha önce de Ergenekon davası sanıklarından Kemal Kerinçsiz, yine aynı davanın sanığı Doğu Perinçek adına İşçi Partisi ve emekli Albay Erdal Sarızeybek’in şikâyetleri başta olmak üzere Öz hakkında dokuz ayrı suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurularında Öz’ün “yetkilerini aşarak görevini kötüye kullandığı” iddia ediliyordu.

Soruşturma aşamasında yaşamını yitiren Kuddusi Okkır’ın ölümünde savcıların ihmalinin bulunduğu yönündeki iddialar üzerine Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, savcıların herhangi bir ihmalinin bulunmadığı yönünde rapor hazırlamışlardı.



Kazan’ın başvurusu

Avukat Turgut Kazan, bir yurttaş olarak Adalet Bakanlığı’na başvurarak Ergenekon Savcısı Öz’ün “ucu açık” bir soruşturma yürüttüğünü öne sürmüş ve hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti. Adalet Bakanlığı’nın, Öz hakkında soruşturma izni istenmesine ilişkin talebi reddetmesi üzerine Kazan, kararın iptali istemiyle İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Soruşturma açılması Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davaya Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen savunmada “Öz’ün hukuk dışı uygulamalarına rastlanılmadı” denmişti.



Çiçek de şikâyet etmişti

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından tahliye edilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, soruşturmayı yürüten Savcı Zekeriya Öz olmak üzere soruşturmaya katılan diğer savcılar ile tutuklanmasına karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hâkimi Rüstem Eryılmaz’ı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na şikâyet etmişti.

“İrticayla Mücadele Eylem Planı” belgesinin altında imzası bulunan Albay Dursun Çiçek, avukatı aracılığıyla HSYK’ya verdiği dilekçede “Sorgu tutanakları ve gerekçeli tutuklama kararı bize verilmedi. Hakkımdaki tutuklama kararına itiraz dilekçesi gerekçeli karardan bihaber yazıldı. Tutanaklar ile gerekçeli tutuklama kararının verilmemesiyle savunma ve adil yargılanma hakkım ihlal edildi” demişti.