Müfettiş raporu: Aytaç Durak yargılanmalı

Aytaç Durak AKP'den ayrıldı

Müfettişlerin, Durak’ın görevini suistimal ettiği kanaatine vardığı öğrenildi. Durak’ın istifasında AKP il teşkilatıyla yaşadığı sorunların yanı sıra, bu sürpriz gelişmenin de etkili olduğu yorumları yapıldı.Durak, bir süre önce Milliyet’in manşetine taşıdığı; Durak’ın eşi Fahriye Durak’a ait 11 bin 260 metrekarelik arsanın değerinin, yapılan imar değişiklikleri ile 44 kat artmasıyla ilgili iddianın araştırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep etmişti. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın onayının ardından, Teftiş Kurulu’nda görevli iki Mülkiye başmüfettişi iddiayı incelemek için Adana’ya gitti.Arsayla ilgili yapılan bürokratik işlemleri tek tek inceleyen müfettişler Durak’ın ifadesine de başvurdu. Müfettişler, değişen imar durumundan bölgede birçok tapu sahibinin de yararlanacağını ancak bu kişilerin değişiklikten yararlanmak için binalarının yıkılarak yeniden inşa edilmesi gerektiğini tespit etti. Durak’ın arsasının tamamen boş olmasının ise, belediye başkanına avantaj sağladığı saptandı.Ön inceleme raporu hazırlayan müfettişler, Durak’ın, eşine ait arsaya yönelik değişiklikler çerçevesinde “görevini suiistimal” ettiği kanaatine vardı. Müfettişler, bu gerekçeyle, Durak hakkında yargılanmasının önünü açacak “soruşturma izni verilmesi” talebiyle hazırladıkları raporu geçen hafta İçişleri Bakanlığı’na verdi. Atalay’ın dün partiden istifa eden Durak’la ilgili olarak müfettiş raporuna “onay” vermesi halinde Durak için adli yargılamanın önü açılacak.Atalay’ın onayına Durak itiraz edebilecek. Bu durumda soruşturma dosyası Danıştay 1. Dairesi’nde karara bağlanacak. Dairenin, Atalay’ın takdiri yönünde karar vermesi halinde Durak, “görevi suistimal”den hâkim karşısına çıkacak.Atalay, eylül sonunda Durak’ın başkanlığını yürüttüğü Türk Belediyeler Birliği’nin toplantısında imar değişiklikleri konusunda belediye başkanlarını açıkça uyararak, zorunlu olmadıkça belediye meclislerinde imar değişikliği işlemi yapılmaması talimatını vermişti. Atalay’ın bu konuşmasından 5 gün sonra Durak’ın eşine ait arsaya yönelik imar değişikliği haberi Milliyet’in manşetinde kamuoyuna duyuruldu.Milliyet’in duyurduğu olay, Durak’ın eşi Fahriye Durak’a ait Seyhan Kurttepe mevkiindeki 11.260 metrekarelik arsanın imar değişikliğine ilişkindi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin İmar Yönetmeliği’ndeki “iç bahçe” tanımı ile otopark yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Böylece Durak’ın arsası için 2 katlık inşaat izni 5 kata çıkarılırken, 27 bin metrekarelik alan 82 bin metrekare oldu. Daha sonra belediye meclis kararıyla bölgenin imar durumu değiştirildi.Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Durak, aktif siyasete Adalet Partisi’nde (AP) başladı. 1963-1980 arasında AP’den dört dönem belediye meclis üyeliği yapan Durak, bu dönemde Adana Ticaret Odası meclis üyeliklerinde de bulundu. Durak, 25 Mart 1984 seçimlerinde ANAP’tan Adana Belediye Başkan adayı oldu ve seçimin ardından büyük bir oy farkıyla Adana Belediye Başkanı seçilerek göreve başladı. 1987-1989 arasında Türk Belediyecilik Derneği Başkanlığı’nı da yürüttü.Durak, 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde tekrar aday olmasına rağmen seçilemedi ve serbest müteahhit olarak iş hayatına devam etti.Durak, 27 Mart 1994 seçimlerinde ANAP’ın adayı olarak tekrar seçilerek bu kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ancak daha sonra ANAP’la yollarını ayırarak Tansu Çiller’in genel başkanlığındaki DYP’ye geçti. Aynı dönemde kardeşi Veli Andaç Durak da DYP milletvekili oldu. Ancak Başkan Durak’ın Çiller ile arası açıldı ve 18 Nisan 1999 seçimleri öncesi tekrar ANAP’a döndü. Durak, 1999 seçimlerinde yine ANAP’ın adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.Durak’ın 28 Mart 2004 seçimlerinde AKP’den aday olup olmayacağı partiiçi tartışmalara neden oldu. Ancak AKP yönetimi 2004 seçimlerinde Durak’ı Büyükşehir Başkanlığı için aday gösterdi. Durak 4. döneminde de AKP’den seçilmiş oldu.AKP kulislerinde Durak’ın istifasının arkasında AKP’den tekrar aday gösterilmeyebileceği endişesinin yattığı konuşuluyor. Başbakan Erdoğan’ın, belediye başkanlarının teşkilatlardaki temayül yoklaması ve anketle belirleneceğini açıklamasının da teşkilatla sorunu olan Durak’ın istifa kararına neden olduğu belirtiliyor.Durak, bir süre önce “Adanalıların yüzde 70’i beni başkan olarak görmek istiyor. Belediye başkanı olarak seçimlerde AKP’nin de doğal olarak aday adayları arasındayım” demişti.