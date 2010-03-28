Müfettiş raporları bile kantinciyi durduramadı

T24- İstanbulTaksim’deki bir ilköğretim okulu ve lisenin ortak kullandığı bahçedeki kantini işleten Ş.A.’nın 5 yıl önce, lise 1. sınıf öğrencisi ile ilişkiye girdiği haberleri yayılmaya başlanınca, olaya önce ilköğretim müfettişleri ardından da Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri el koydu. 15 yaşındaki liselinin ifadesi alındı. Müfettişlerin “Bu adamı okuldan atın” raporuna ve Kaymakamın da “tekrar ihale vermeyin” demesine rağmen, kantinci ihaleyi yeniden kazanarak okulda işletmeciliğe devam etti. Yasalara göre; reşit olmayan öğrenci koruma altına alınması gerekirken, o dönem 15 yaşında olan liseli kızın, 33 yaşındaki kantinci Ş.A. ile ailesinin de rızasıyla evlendirildiği ortaya çıktı. Genç kız okulu bıraktı.

2.5 YILLIK BİR AŞK DAHA!

HaberTürk'ün haberine göre, bu soruşturma sürerken, kantinci Ş.A.’nın bu kez okulun ilköğretim bölümünde görev yapan öğretmen Ö.T. ile de 2.5 yıla yakın ilişki yaşadıkları anlaşıldı. Ş.A.’nın evliliğini öğrenen öğretmen Ö.T., bu evliliğe karşı çıkmasına rağmen ilişkisini bir müddet daha sürdürdü. Ancak daha sonra Ş.A. ile yollarını ayıran öğretmen Ö.T., şunları söyledi: “Kantinci Ş.A. ile 2.5 yıl süren aşk ilişkimiz oldu. Sonra sevmediğimi anladım, olumsuz davranışlarından dolayı ilişkimi bitirdim.” Öğretmen Ö.T., talebi doğrultusunda başka bir okula gönderildi.

TACİZ İDDİASI DA VAR

Kantincinin üçüncü olayı, 2008 yılında bir başka öğretmenin taciz şikâyetinde bulunmasıyla ortaya çıktı. Öğretmen V.Z., kantincinin kendisine okul ortamında cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek polise başvurdu. Bunun üzerine kantinci hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılıkça soruşturma başlatıldı. Taciz mağduru olduğunu ileri süren kadın öğretmen, yaşananlardan sonra İstanbul’un başka bir ilçesine tayinini istedi ve okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Tüm bu yaşananlardan sonra, kantinci hakkında taciz suçlamasıyla dava açıldı. 2008’de açılan bu dava henüz sonuçlanmadı. Müfettişler, kantinci ile Okul Müdürü A.Ç. arasındaki menfaat ilişkisini de ortaya çıkardı. Ş.A.’nın Müdür A.Ç.’ye hediye takım elbiseler aldığı ve birlikte bar, pavyon, gece kulübü gibi mekânlarda eğlenmeye gittiklerini saptadı. Soruşturma sonunda müfettişler, A.Ç. hakkında “Müdürlük yapamaz” raporu verdiler. Müdür, başka bir okula gönderildi.

Parayı bastı, ihaleyi yine kazandı

OKULDAKİ olaylar nedeniyle okul müdürü ve iki kadın öğretmen başka okullara gönderilirken, Ş.A., ilişkiye girdiği 15 yaşındaki liseli kız ile evlenince sabıkasız göründü ve soruşturmalardan kurtuldu. Her yıl ihaleye girerek okul kantininin işletmesini alan Ş.A.’nın evliliği devam ediyor.

KANTİNCİ HAKKINDA MÜFETTİŞ RAPORU:

BAKANLIK müfettişleri bir dizi olayın yaşandığı okulla ilgili raporlarında, kantinci ile ilgili “ahlak dışı” davranışlar tespit ettiklerini belirtti. Raporda, okul ve öğrenciler üzerinde ahlaki yönden olumsuz tavır ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle kantinci Ş.A.’nın okul dışına çıkarılması gerektiği de belirtildi. “Gizli” yazışmayla Ş.A.’nın davranışlarının genel etik kurallarına uygun olmadığına, işletmeciliğinin devam etmesinin ciddi sorunlar yaratacağına da vurgu yapıldı. Kantinci Ş.A.’nın S.A. ile ilgili ifadesinde, “Ben ona para almadan yiyecek veriyordum. O da bana, elma gibi şeyler getiriyordu” dediği öğrenildi. Rapordaki tespitlere rağmen Ş.A. okul kantinini işletmeye devam etti.

Okullarda 233 sabıkalı çıkınca ‘temiz sicilliler de takibe alındı

İSTANBUL’daki 3 bin 500 okulda görev yapan 233 kantincinin “cebren ırza geçme, küçük yaşta çocuğa taciz-tecavüz, küçükleri baştan çıkarma, adam öldürme, uyuşturucu bulundurma-satma, kumar oynatma, kasten adam yaralama, kalpazanlık, kaçakçılık, terör örgütü üyeliği, sahtecilik, yağma, fuhuş, hırsızlık, dolandırıcılık, kız-kadın ve erkek kaçırmak” gibi ağır suçlara karıştığının ortaya çıkmasından sonra Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi kayıtlarda sabıkası olmayan ama kamu vicdanında mahkûm olan kişilerle ilgili araştırmalarını derinleştirdi. İstanbul’daki okullarda kantin ihalesi 31 Mayıs 2010 günü yapılacak. İhale öncesi kantincilerle ilgili durumlar için önlem alan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, 23 Mart 2010 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı’na resmi bir yazı gönderdi. Yıldız, daha önceden sabıkası olsun ya da olmasın, denetlensin veya denetlenmesin kantinlerde çalışan bütün kantin işletmecisi ve tüm yardımcı personel hakkında tek tek inceleme yapılıp 9 Nisan 2010 tarihinde kadar hazırlanan raporun kendilerine sunulmasını istedi. Şimdi gözler ikinci kantin raporuna çevrildi.