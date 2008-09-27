Müfettiş Çolak'tan 'tosun' sözüne dava

Fırat'ın iddialara yanıtı fıkra oldu



Daha önce mal varlığı araştırması istenmesi nedeniyle AKP’li Fırat aleyhinde 7 ayrı suç duyurusunda bulunan müfettiş Çolak, şimdi de kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat davası açmaya hazırlanıyorCHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat arasında önceki gün gerçekleştirilen "siyasi düello"da ortaya konulan belgeler, gümrük kontrolörü Bayram Çolak'ın, MENAS şirketi hakkındaki araştırmasını gündeme getirdi.Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak, "Ukrayna hükümeti, MENAS'ın gönderdiği faturaların sahte olduğunu bildirdiği ve bu arkadaşımız olayı araştırdığı için Fırat, gümrük kontrolörü Bayram Çolak hakkında, Başbakanlık Teftiş Kurulu'na şikâyet dilekçesi verip, haksız mal varlığına sahip olduğunu öne sürdü. Başbakan onay verdi, Teftiş Kurulu Çolak'ın yedi sülalesini araştırdı. Soruşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verdi" diye konuşmuştu.Çolak'ın daha önce CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Fırat ise tartışma sırasında, "Bu kadar ciddi bir işlem yaparken, çok araştırma yapmadan, 'acaba bizim tosun, yani yakınımız olan müfettişin verdiği rapor ne oldu' dememişler" demişti.Edinilen bilgiye göre, daha önce mal varlığı araştırması istenmesi nedeniyle Fırat aleyhinde 7 ayrı suç duyurusunda bulunan Çolak, şimdi de kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Çolak'ın, ekranda kendisinden "tosun" diye bahsedilmesine çok üzüldüğü ve yakın çevresine, "Devletin 23 yıllık denetim elamanından böyle söz edilemez. Ben bu görevi devlet adına yapıyorum. Kişisel davam değil. MENAS'ı araştırma görevi de bana Gümrük Müsteşarlığı'nca verildi. Ancak karşı taraf bunu kan davasına çevirdi. Mal varlığı araştırmasını ben yaparım, ben soruşturma açarım başkaları hakkında, benimle ilgili açılmaz. Bu benim görevim" dediği öğrenildi. Çolak'ın gündeme gelen iddialar nedeniyle görevden alınabileceği endişesini taşıdığı da belirtildi.Çolak'ın, Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesinde, gümrük başkontrolörlüğü görevini yürüttüğü, önceki günkü siyasi düelloda adı geçen MENAS A.Ş.'nin ihracat nedeniyle aldığı teşvikleri araştıran ve hayali ihracat tespiti yapan Hazine başkontrolörü Orhan Tur'un da görevine devam ettiği belirtildi.