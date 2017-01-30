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Politika

Müezzinoğlu ve Bağış'ın eski danışmanı Hayır Partisi kuruyor

Referandum boyunca faaliyet gösterecek Hayır Partisi referandum ertesi kapanacak

30 Ocak 2017 16:40

AKP’den Edirne milletvekili adayı olan ve Bakan Mehmet Müezzinoğlu ve Egemen Bağış'a daha önce danışmanlık yapan Tuna Bekleviç, 'Hayır Partisi' kuruyor. Partinin kapanış tarihi ise şimdiden belli. Türkiye siyasi tarihinde 99’uncu parti olacak olan ‘Hayır Partisi’ bu hafta kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verecek. Referandum boyunca faaliyet gösterecek Hayır Partisi referandum ertesi kapanacak.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, aralarında eski vekillerin, il başkanları ve iş adamlarının olduğu parti bu hafta içi kamuoyunun önüne çıkacak. Partinin Başkanı Bekleviç süreci şöyle değerlendirdi:

"Aslında ilk kez böyle bir hareket gerçekleşiyor. Açıldığı gün kapanma tarihi veren bir siyasi parti olmamıştır. Hayır kampanyası için 'Hayır Partisi'ni kurmaya karar verdik."

Her kesime çağrı yaptıklarını da belirten Bekleviç "Tek şartımız kampanya boyunca hiçbir ideolojik kelimeyi kullanmayacağımız" dedi. 

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AKPMehmet MüezzinoğluEgemen BağışTuna Bekleviç

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