Müezzinoğlu: Bu ülkenin en büyük külhanbeyi Atatürk'tür

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "külhanbeyi" diye eleştirildiğini belirterek "Bu ülkenin en büyük külhanbeyi, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dünyaya en büyük külhanbeyliğini o yapmıştır, gerektiğinde de bu millet adına milletin liderleri yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Eski YARSAV başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Müezzinoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

“Kimsenin hakkı yok”

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) haftaiçi yaptığı uyarılardan sonra Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da (TİSK), karamsar bir tablo çizdi. Dün itibariyle başkanlığı bırakan TİSK Başkanı Yağız Eyüboğlu, "Sanayideki zayıflama sürerse, Türkiye de zayıflar" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise eleştirilere, "Kimsenin karamsarlık sürüklemeye ve motivasyonu bozmaya hakkı yok" diyerek yanıt verdi.

“En büyük külhanbeyi Atatürk’tür"

Müezzinoğlu, Türkiye ekonomisine yönelik eleştirilerin AKP iktidarına ve kanun hükmünde kararnamelere (KHK) bağlanmasını doğru bulmadığını söyledi. Müezzinoğlu, "Bugün yalnız OHAL nedeniyle 'hukuka ve demokrasiye ihtiyacımız var' diyen arkadaşlar, 27 Nisan bildirisinde 'Noktasına, virgülüne aynen katılıyorum' derken ne demek istiyorlardı" dedi.

Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'külhanbeyi' diye eleştirildiğini de belirterek, "Bu ülkenin en büyük külhanbeyi, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dünyaya en büyük külhanbeyliğini o yapmıştır, gerektiğinde de bu millet adına milletin liderleri yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Suç duyurusu

ABC'nin haberine göre, Eski YARSAV başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Müezzinoğlu'nun Atatürk'e hakaret ettiğini ifade etti. Eminağaoğlu, yarın saat 11.00'da Ankara Adliyesi'nde Müezzinoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Eminağaoğlu suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapacak.