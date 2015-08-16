Müezzinoğlu: Başkan seçseydik bugünkü kaosu yaşamayacaktık

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Türkiye, yapmak isteyenlerle bozmak isteyenler arasında bir çatışmanın, sıkıntının sürecini yaşıyor. 10 Ağustos 2014'te, Cumhurbaşkanı yerine başkanı seçmiş olsaydık, Türkiye bugünkü kaosu yaşayacak mıydı? Yaşamayacaktı" dedi.

Müezzinoğlu, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKP Osmangazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AKP'nin kurulduğundan beri verdiği sözleri tuttuğunu, tutmaya da devam edeceğini söyledi.

Müezzinoğlu, 7 Haziran seçimlerinin sonucunda AKP'nin, mazlum ve mağdurların beklentisini yakalayamamasının, üç kelimenin zafiyetinden kaynaklandığını belirterek, "Ya samimiyetimizde, ya gayretimizde ya da birlik ve beraberliğimizde bir zayıflama olmuştur" ifadesini kullandı.

Nefsinin sesini dinleyenlerin ülkede kargaşa meydana getirmeye çalıştıklarını aktaran Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Biz onların düştüğü yanlışa düşemeyiz. Türkiye, yapmak isteyenlerle bozmak isteyenler arasında bir çatışmanın, sıkıntının sürecini yaşıyor. Biz AK Parti kadroları olarak milletimizi daha çok kucaklayarak, daha iyi, güzeli, gelişmişini, medenisini yapma gayreti içindeyiz. Bu örnekleri çoğaltarak, milletimizle güçlü yolculuğumuzu yapabilmemiz, kuruluş felsefemizin özüdür, ruhudur, tohumudur. Bundan sonraki süreçte de bu yolculuğu, bu anlayışla devam ettireceğiz."

"Adam' gibi bir muhalefete ihtiyaç var"

Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimizi test ederek ve yenileyerek önümüzdeki süreci planlıyoruz. Bu süre zarfında muhalefet partileri bir komedi sergilemeye devam etti. Milletin karşısında 8 Haziran'dan bu yana 3. sınıf bir tiyatro sergiliyorlar. Bayram yaptılar ve Türkiye'yi restorasyona sokacaklarını ve 13 yıldır yapılan yanlışları düzelteceklerini söylediler. Kendinizi düzeltin. On defa seçime girmiş, on defa mağlup olmuşlar. Şu seçimlerden hiç olmazsa onuncuda bir ders alın. Bir kendinizi kontrol edin, yanlışlarınızı düzeltme gayret içinde olun. 'Bu millet neden bana inanmıyor, güvenmiyor, bana kendi hayallerinin geleceği adına geçit vermiyor' sorularını kendinize sorun da bu ülke demokrasi adına ayakları yere basan bir muhalefet kazansın."

Bu ülkenin en çok "adam" gibi bir muhalefete ihtiyaç duyduğunu söyleyen Müezzinoğlu, "Ülkesini, milletini seven, merkeze milletini, değerlerini alan, adında olan 'halk' ise halkı alan, adında 'milliyetçi' ise milletin bütününü alan bir anlayışla samimi olsalar ve bunları yapma gayretinde olsalar onlar da, AK Parti de millet de kazanacak, Türkiye'de hedeflerine daha güçlü yürüyecek" şeklinde konuştu.

"Muhalefet milletin

kaderiyle oynamakta başarılı"

Müezzinoğlu, 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı yerine başkanın seçilmesi halinde Türkiye'nin bugünkü kaosu yaşamayacağı görüşünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"İşlerine gelmiyor. Bunun Almanya'nın, Fransa'nın, İsrail'in işine gelmemesini anlıyorum da ey CHP, MHP senin neden işine gelmiyor, onu anlamakta zorlanıyorum. Bu ülkenin başkanını seçerek hedeflerine yürümesi mi Türkiye'nin kazanımı? Yoksa koalisyonlarla ekonomik krizlerle, kendi içindeki çatışmalarla 1990 ve 2000'li yıllarda ödediği bedelleri bir daha ödeyerek sıradan bir ülke olması mı senin işine geliyor?"

Muhalefetin milletin kaderiyle oynamakta başarılı olduğunu belirten Müezzinoğlu, "İki aydır oynuyorlar, oynamaya gayret ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, demokrasinin canına okumak adına her türlü tezgahın kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"17-25 Aralık'ta CHP nerede? O gayriyasal montaj kasetlerini izletiyor grubunda. O hakimler şimdi nerede? O gün o mahallenin kabadayısı savcı nerede? 'Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi terk edecek, kaçacak' diyen o savcılar nerede? CHP bunu sorabiliyor mu? Bir hafta oldu, Gürcistan', Ermenistan'a Almanya'ya niye gidiyorsun Cumhuriyet'in savcısı? Sen nasıl Cumhuriyet'in lekesi olursun? Bunu soruyor mu? Böyle bir derdi var mı? Yok."