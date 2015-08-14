Erdoğan: Türkiye'nin yönetim sistemi değişti, bu fiili durumun hukuki çerçevesi yeni anayasayla netleşmeli!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırları tartışmalarıyla ilgili, "İster kabul edilsin ister edilmesin, Türkiye'nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken bu fiili durumun hukuki çerçevesinin yeni bir Anayasa ile netleştirilmesi, kesinleştirilmesidir" dedi.

Rize'de STK temsilcileriyle biraraya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyon görüşmeleriyle birlikte yeniden gündeme gelen "Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırları" tartışmalarına değindi. "Cumhurbaşkanı elbette Anayasa'da sınırları çizilen yetkiler çerçevesinde ama doğrudan millete karşı sorumlu olarak görevini yürütmek durumundadır. Bu makamda kim oturursa otursun yapacağı budur" diyen Erdoğan, "İster kabul edilsin ister edilmesin, Türkiye'nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken bu fiili durumun hukuki çerçevesinin yeni bir Anayasa ile netleştirilmesi, kesinleştirilmesidir. Hem buna engel olup hem de 'Cumhurbaşkanı her şeye karışıyor' demek, yağmur altında yürürken ıslanmaktan şikayet etmekten farksızdır" şeklinde konuştu.