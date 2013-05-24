Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: Alkol büfede yasak, meyhanede serbest

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, alkol satışının 22.00-06.00 saatleri arasında büfelerden olmayacağını belirterek "Ancak meyhanede tüketim sürecek" dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tartışmalar arasında Meclis'ten geçen "alkol düzenlemesi"yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, düzenlemenin "alkol yasağı" şeklinde değerlendirilmesinin yanlış olacağını söyledi.

Alkol yasağının söz konusu olmadığını savunan Müezzinoğlu, “Burada esas olan alkol kullanımından ziyade alkol tüketimindeki düzenlemeyi yapmak. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, başta ABD, İsviçre, Danimarka, Avrupa'nın hemen hemen birçok ülkesinde alkolün satışı, reklamı, pazarlaması ve gençlerin buluşmasıyla ilgili düzenlemeler var. Bizde bu anlamda özellikle Anayasa'nın 58. maddesinde, 'Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri gençliği kötü alışkanlıklardan, alkolden, uyuşturucudan korumakla sorumludur' der. Dolayısıyla ülkemizde alkole başlama yaşının 14'e indiği şeklinde bilgiler var” dedi.

Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"14 yaşındaki çocukların yasal olmayan şekilde, 16 yaşındaki çocukların da yasal şekilde alkol pazarlama merkezlerinde çalıştırıldıklarını tespit ettik. Bunlarla ilgili yapılan düzenlemeler, alkol yasaklamak veya özel hayata müdahale etmek gibi değerlendirilirse bu, önyargıdır.

Akşam saat 22.00 ile sabah 06.00 arasında alkol satışının büfelerden, satış merkezlerinden ama alkol tüketim yani meyhane gibi yerler için bu söz konusu değil. Ama büfelerden gecenin saat 2’sinde ve ya 12’sinde 'ben 3 kutu şunu almak istiyorum, 2 şişe bunu almak istiyorum’ dediğinde saat 22.00 ile sabah 06.00 arası bunun satışı buralarda olmayacak. Otobanlarda, benzin istasyonlarında alkol satışı olmayacak.

Zaman zaman kazalarda görürsünüz, kaza olmuş yan tarafta alkol şişeleri veya kutuları. Biz toplumumuzu sağlık açısından korumak zorundayız, hem de toplumsal huzur ve güven açısında da bir düzen getirmemiz lazım. Her hadisenin bir düzeni, kurallar zinciri olduğuna göre, tabii ki alkol tüketiminin de bir kurallar silsilesi olması lazım.

Hiç kimse gelişi güzel, hele hele toplumun, çocukların, huzuru, güveni, alışkanları anlamındaki bir konu olduğu zaman gelişigüzelliğe medeni ülkeler müsaade etmez. Bu anlamda yaptığımız, bu sabah tamamladığımız çalışma bir torba yasasının içerisinde bunlarda var."