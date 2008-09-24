Müezzine 'ezanı erken okudun' dayağı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 10 gün önce akşam ezanını 2.5 dakika önce okuyarak ilçe halkının orucunu erken açmasına neden olduğu iddia edilen bir müezzinin, bu nedenle tartıştığı ilçe müftüsü tarafından darp edildiği öne sürüldü.

İddiaya göre, ilçede ezanların merkezi olarak okunduğu Çarşı Camisi'nin imamı Süleyman Yedek ve müezzini Sabri Aslan'ın 14 Eylül akşamı iftara davetli olmaları nedeniyle akşam ezanını okuması için başka bir caminin müezzini M.B, görevlendirildi.



M.B, caminin duvarındaki dijital saate bakarak akşam ezanını 2.5 dakika erken okudu. Bunun üzerine oruçlarını açan vatandaşlar, ezanın erken okunduğunu fark edince İlçe Müftüsü Yusuf Şahin ve müftülük yetkililerine telefonla ulaşarak şikayette bulundu. Bu sırada Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın verdiği iftar yemeğindeyken olayı öğrenen Şahin, Çarşı Camisi'nin imamı, müezzini ve ezanı okuyan M.B. ile caminin imam odasında bir toplantı yaptı.

Müftü Şahin'in burada tartıştığı M.B'ye yumruk atarak odadan çıkardığı öne sürüldü. Bunun üzerine M.B'nin kaymakamlık, İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na şikayet dilekçesi verdiği öğrenildi.



İlçe Müftüsü Yusuf Şahin, müezzinin akşam ezanını 2.5 dakika erken okuduğu yönünde yoğun şikayette bulunulması üzerine M.B. ve Çarşı Camisi'nin görevlileriyle camide görüştüğünü belirtti.

M.B'nin camideki dijital saate bakarak ezanı okuduğunu, daha sonra saatin yanlış olduğunu öğrendiğini dile getiren Şahin, M.B'nin kendisine "oldu bir defa" demesi üzerine sinirlendiğini söyledi. Şahin, şöyle konuştu:

"Vatandaşların yoğun baskısı üzerimde olduğu için bu cevap karşısında hoca efendiye 'buyurun çıkın' dedim. Kapıyı açtım ve hoca efendiyi imam odasından kendim çıkardım. Bu sırada teravih için camiye gelip gidenler görüp yanlış anladılar herhalde. Darp olayı kesinlikle söz konusu değil."

Şahin, vatandaşların "orucumuz bozuldu mu" yönündeki soruları üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanları ile görüştüklerini belirtti. Uzmanların, ezanın "temkini vakit"te okunduğunu, bu yüzden oruca zararı olmadığını ifade ettiklerini anlatan Şahin, vatandaşların o gün tuttukları orucu kaza etmelerine gerek olmadığını vurguladı.



-"GEREĞİ NEYSE YAPILACAK"-



Gemlik Kaymakamı Mehmet Baygül de müezzinin kolunda saati olmadığı için camideki saate bakarak ezanı okuduğunu, bunun üzerine vatandaşların "orucumuz bozuldu" diyerek müftülüğe şikayette bulunduklarını söyledi.

Müftü ile müezzin arasında bu nedenle bir tartışma yaşandığını dile getiren Baygül, "Büyütülecek bir konu değil. Tartışma sırasında müftü, hocayı iteklemiş galiba. Olay bize de intikal etti. Hoca davacı olmadı, ancak ben inceleme başlattım. İnceleme sonucunda konu netlik kazanacak" diye konuştu.

Bursa İl Müftülüğü yetkilileri ise iddiaların araştırıldığını bildirdi.