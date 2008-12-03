Müezzine evlilik kurşunu

Bağcılar'da evlenme vaadiyle imam nikahı kıyarak ilişkiye girdiği müezzinin başka bir kadınla evlendiğini öğrenen Sultan A., müezzin Hikmet Boyraz'ı silahla vurarak yaraladı. Koluna ve karın boşluğuna isabet eden iki kurşunla yaralan müezzin hastaneye kaldırılırken, Sultan A., olayda kullandığı silahla birlikte polise teslim oldu.



Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi, Sultan Sokak üzerinde dün saat 13:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Göztepe Merkez Camisi'nde fahri müezzinlik yapan 56 yaşındaki Hikmet Boyraz, tanıştığı Sultan A.'ya evlenme vaadinde bulunarak imam nikahı kıydı.



Eşinden boşanan iki çocuk sahibi Sultan A., Hikmet Boyraz'ın teklifini kabul etti. İmam nikahı kıyılan çift daha sonra birlikte oldu. İmam nikahı kıymasına rağmen birlikte yaşamak isteyen Sultan A., Hikmet Boyraz ile Sultan Sokak üzerindeki boş arazide buluşarak konuştu. Müezzin Hikmet Boyraz, Sultan A.'ya dört gün önce başka bir kadınla evlendiğini söyledi. Bunun üzerine Sultan A., çantasında bulunan tabancayı çıkararak Hikmet Boyraz'a iki el ateş etti. Koluna ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Boyraz, kaldırıldığı Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınırken, Sultan A., olayda kullandığı 7.65 milimetre çapındaki CZ marka tabancayla birlikte Yüzyıl Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.



Camide birlikte olduk



Ameliyata alınan müezzinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Sultan A., polise verdiği ifadesinde Hikmet Boyraz'ın evlilik vaadiyle kendisini kandırdığı belirterek, “Ben eşimden ayrılmıştım. İki çocuğum var, ama onlar da madde bağımlısı. Hikmet Boyraz eşinin öldüğünü ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Önce imam nikahı kıydık. Bir keresinde camideki müezzin odasında olmak üzere iki kez ilişkiye girdik. Sonrasında benden kaçmaya başladı. Olay günü buluştuğumuzda, kalacak yerimin olmadığını ve beni yanına almasını istedim. O da bana 'Ne evlenmesi. Ben 4 gün önce başkasıyla evlendim. Sana da benim arkadaşlarımdan birini bulurum' dedi. Ben de silahı çıkarıp ateş ettim" dedi.



Yakınları yalanladı



Müezzin Hikmet Boyraz'ın yakınları ise Sultan A.'nın iddialarını yalanladı. Sultan A.'nın eşinden ayrı yaşadığını ve hala evli olduğunu belirten Boyraz'ın bir yakını, “Kadın yalan söylüyor. Hikmet Boyraz'ın karısı yazın öldü. Sonra evlenmeye karar verdi. Sultan da onunla evlenmek istiyordu. Ama Hikmet başka bir kadınla evlendi. Kıskandığı için onu vurmuştur" şeklinde konuştu.





